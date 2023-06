Rakety na bruslích. 11 nejrychlejších hokejistů v historii Utkání hvězd NHL

Rok: 2000 Klub: Carolina Hurricanes Věk: 26 let Čas: 13,649 vteřiny

Rok: 1997 Klub: Washington Capitals Věk: 28 let Čas: 13,610 vteřiny

Rok: 1998 Klub: New Jersey Devils Věk: 24 let Čas: 13,560 vteřiny

Rok: 2022 Klub: St. Louis Blues Věk: 24 let Čas: 13,55 vteřiny

Rok: 1994 Klub: Detroit Red Wings Věk: 24 let Čas: 13,525 vteřiny

6. Mike Gartner (Kanada)

Rok: 1996

Klub: Toronto Maple Leafs

Věk: 36 let

Čas: 13,386 vteřiny



Rok: 1993

Klub: New York Rangers

Věk: 33 let

Čas: 13,510 vteřiny

Foto: Profimedia.cz