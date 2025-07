Radim Rulík a spol. 12 trenérů samostatné české hokejové reprezentace. Jak si vedli?

Současný trenér hokejové reprezentace Radim Rulík přivedl loni český národní tým po čtrnácti letech ke zlaté medaili na mistrovství světa, letos však na šampionátu zůstal bez cenného kovu. To mnozí jeho předchůdci dosáhli velkých úspěchů opakovaně a jiní vyšli úplně naprázdno. Jména všech koučů a výměny na střídačce hokejové reprezentace si připomeňte v následujících kapitolách.

Do nároďáku se vrátil v roce 1997 a tým pod jeho vedením získal na mistrovství světa bronz. Největší úspěch ale přišel o rok později, kdy Češi vyhráli olympijský turnaj v Naganu. Rok nato se stali i mistry světa. Díky těmto úspěchům se mu otevřela cesta do NHL, kde dostal příležitost koučovat Pittsburgh. V roce 2004 se měl k reprezentaci opět vrátit, podepsal dvouletou smlouvu, ale ještě před první mezinárodní akcí zahynul při autonehodě poblíž Karlových Varů.

Roli trenéra u samostatné české reprezentace Ivan Hlinka zdědil, protože vedl ještě federální československý výběr, s nímž vybojoval v roce 1992 poslední medaili (bronzovou). Se samostatným národním týmem také hned napoprvé získal cenný kov - na na turnaji v roce 1993 byl opět bronzový, o rok později však a sedmém místě na šampionátu v roce 1994 ale reprezentaci opustil a odešel do Itálie.

Luděk Bukač (1995 až 1996)

Jako hráč vybojoval Luděk Bukač s reprezentací Československa na mistrovství světa v letech 1961 a 1963 stříbro a bronz. Ještě úspěšnější byl jako trenér. Federální tým přivedl k bronzu, třem stříbrům (včetně jednoho olympijského) a legendárnímu zlatu z domácího šampionátu v roce 1985.

Deset let poté se postavil na střídačku samostatné české reprezentace. V roce 1995 mu medaile ve Švédsku utekla, když v souboji o bronz prohráli jeho svěřenci s Kanaďany, o dvanáct měsíců později jim to ale vrátili ve finále mistrovství světa ve Vídni a pověsili si na krk zlato. Následně však hvězdný tuzemský výběr naprosto pohořel na Světovém poháru, a to byla pro uznávaného kouče za prací v reprezentaci.

