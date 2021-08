Radikální proměna. Jen těchto 7 hráčů Viktorky pamatuje poslední plzeňský titul z ročníku 2017/18

Aleš Hruška sice odchytal v sezoně 2017/18 pouhých šest utkání, přesto se alespoň malou měrou zasloužil o plzeňský titul. Odchovanec Sparty, který v minulosti působil také na Žižkově a v Příbrami, přišel na západ Čech z Mladé Boleslavi. Do minulé sezony sice vstupoval jako jednička, o tento post jej ale připravil Jindřich Staněk. Na západě Čech má podepsanou smlouvu ještě pro aktuální ročník, ale i když se spekulovalo, že Plzeň možná opustí, byl v brance v obou prvních ligových kolech. Navzdory věku má podle portálu TransferMarkt pořád ještě cenu kolem 200 tisíc eur.

Lukáš Hejda

Na západ Čech přišel Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z pěti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších čtyřech mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Nyní je mu 31 let a s Viktorkou má podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku.

Foto: Profimedia.cz