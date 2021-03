Pustí je Sparta? 6 hráčů z Letné, kteří by se mohli dostat na EURO jednadvacítek

Letošní evropský šampionát hráčů do 21 let bude kvůli pandemii koronaviru rozdělen na dvě části. Ta první se odehraje na konci března, a tak trenér Karel Krejčí už brzy oznámí jména hráčů, se kterými počítá. V konečné nominaci se klidně může objevit i šest hráčů Sparty. Jejich jména najdete v následujících kapitolách .

Před sezonou možná ani on sám nečekal, kolik letos dostane prostoru. Spartu však dlouhodobě trápí marodka zadních řad, a tak si Dominik Plechatý připsal už deset startů v lize a zkušenosti sbíral i v pohárech. I díky tomu má jednadvacetiletý bek pevné místo mezi lvíčaty.

Do reprezentace lvíčat nakoukl i Adam Karabec. Sedmnáctiletý záložník, jenž by ve Spartě měl výhledově nahradit Bořka Dočkala, ve svém dosud posledním ligovém startu vstřelil i první gól v sezoně a ukázal se ve velmi dobré formě. Pojede i na malé EURO?

Na evropský šampionát jednadvacítek by mohl odjet i Filip Souček. Dvacetiletý záložník letos zasáhl do 13 ligových startů a náramně mu vyšel především duel s Karvinou, ve kterém nastoupil v základní sestavě a připsal si dvě asistence.

Jednadvacetiletý ofenzivní záložník Matěj Polidar letos zasáhl jen do šesti ligových startů a v posledním duelu se Zlínem odehrál pouhou minutu. I tak ale zvládl ukázat své kvality. Využije ho trenér lvíčat?

Adam Hložek

Toto bude žhavé téma. Adam Hložek se vrací po zranění a je připraven naskočit. Pojede i na malé EURO? Letenští ho potřebují na ligové jaro, osmnáctiletý klenot by navíc měl vyladit formu na evropský šampionát dospělých, kde by si mohl vybojovat zahraniční angažmá. Trenér lvíčat Karel Krejčí by o něj nicméně určitě velmi stál...

