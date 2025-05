Půjdou ve stopách Vrány či Pastrňáka? 5 českých talentů pro draft NHL, které vyzrály na severu Evropy

Část 1 / 6



Podle odhadu skautů by v letošním draftu NHL mohly kluby z NHL vybírat z více než tří desítek českých hráčů. Nemělo by mezi nimi chybět ani kvarteto talentů, které vyzrávají v severských (juniorských) ligách. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Adrien Bartovič – Malmö Redhawks (Švédsko) Kdo sleduje už nějaký čas českou extraligu, nebude mu neznámé jméno slovenského útočníka Milana Bartoviče, který odehrál řadu povedených sezon v dresu Liberce. S Bílými Tygry vybojoval v roce 2017 stříbrné medaile a stejný kov si přivezl i z mistrovství světa v roce 2012. Borec, který odehrál 50 utkání v NHL, přivedl k hokeji i svého syna Adriena, který se narodil v Pardubicích, má tuzemské občanství a nastupuje v mládežnických týmech České republiky. V 15 letech, před sezonou 2022/23, se vypravil na sever Evropy, a začal hrát na jihu Švédska v Malmö, kde se vyprofiloval v rychlého bruslaře s šikovnýma rukama a chytrého tvůrce hry. Před devíti měsíci však přišla rána – talentovanému mladíkovi selhala játra a ocitl se v kritickém stavu. Do života jej vrátila transplantace. Šance, že se vrátí k hokeji, byla malá, ale vypadá to, že má stále ještě kariéru před sebou. Nyní je způsobilý projít draftem NHL, pravděpodobnější však je, že po něm žádný klub nesáhne a přípravu na nadcházející sezonu začne v Liberci, odkud do Švédska odcházel.

Pokračování 3 / 6 Richard Žemlička – SaiPa (Finsko) Jméno Richarda Žemličky je pevně spojeno s českým a československým hokejem. Produktivní obránce a dlouholetý kapitán pražské Sparty vybojoval během kariéry dva české a jeden federální titul, s reprezentací slavil třikrát bronz na mistrovství světa a stejný kov si pověsil na krk i na olympiádě v roce 1992. Nyní vstupuje na scénu jeho devatenáctiletý syn stejného jména. Vůdci týmu. 7 nejlepších kapitánů v historii české hokejové extraligy Richard Žemlička junior začínal s hokejem ve Spartě, ale v 17 letech se vydal na sever Evropy. Zakotvil v klubu SaiPa, kde hrál v minulé sezoně střídavě v dorosteneckém a juniorském celku, v nedávno skončeném ročníku už pravidelně nastupoval ve finské juniorské lize a vedl si dobře. V 35 zápasech posbíral 25 bodů za 16 branek a osm asistencí. V klubu by měl působit i v příští sezoně.

Pokračování 4 / 6 Dominik Pavlík – Kärpät Oulu (Finsko) Před sezonou 2023/24 se přesunul centr Dominik Pavlík z Hradce Králové do Finska a začlenil se do dorosteneckého celku Kärpätu Oulu, kde se prezentoval velmi slušnou produktivitou. V nedávno skončeném ročníku povýšil do juniorky, odehrál v ní 20 střetnutí, posbíral osm bodů (3+5), ale v polovině prosince se rozhodl, že chce být víc na očích skautům a odešel do zámořské juniorské ligy WHL. Na konci dubna byl členem české reprezentace do 18 let na mistrovství světa. Odehrál tam čtyři utkání, ale nebodoval. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Matěj Mikeš – RoKi (Finsko) Karlovarský rodák a odchovanec Matěj Mikeš se vypravil do Skandinávie v roce 2022, kdy mu bylo 15 let. Ve finském klubu RoKi se propracoval během tří sezon z mladšího dorostu až do prvního týmu, za který odehrál premiérové zápasy ve druhé nejvyšší soutěži. Před pár týdny byl Mikeš členem národního týmu na mistrovství světa do 18 let, kde odehrál pět utkání a zaznamenal jednu asistenci. Předností urostlého forvarda je dobré bruslení a rychlost. Do zámoří se zřejmě hned tak nechystá, protože na severu Evropy má podepsaný kontrakt do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Tomáš Poletín – Pelicans Lahti (Finsko) Odchovanec pražské Slavie Tomáš Poletín by se měl podle předběžných prognóz objevit ve druhém či třetím kole letošního draftu. Na severu Evropy, konkrétně ve finském Lahti, zakončil už druhou sezonu. Ta nedávno skončená byla průlomová, protože v ní poprvé naskočil do nejvyšší soutěže dospělých a odehrál v ní 15 střetnutí. Na nedávném mistrovství světa hráčů do 18 let byl kapitánem českého týmu a v pěti zápasech dal dvě branky. Poletín je rychlým bruslařem, který dobře čte hru, má vůdčí schopnosti a je silný na buly. Není vyloučeno, že po draftu zamíří do zámoří a v příští sezoně bude hrát v některé z tamních juniorských lig. Foto: Profimedia.cz