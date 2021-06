Půjdou ve stopách Vrány a Pastrňáka? 3 české talenty pro draft NHL, které vyzrávají na severu Evropy

Hned premiérovou sezonu strávil většinou ve výběru do 20 let a patřil mezi nejproduktivnější hráče mužstva. V dalším ročníku už dokonce nakoukl do nejvyšší seniorské soutěže a uplynulý ročník už odehrál v SHL prakticky celý. Naskočil do 30 utkání a do statistik si zapsal pět bodů za dva góly a tři nahrávky. Na přelomu roku byl členem české reprezentace na mistrovství světa juniorů, kde v pěti zápasech zaznamenal bod za asistenci. S Luleou má podepsaný kontrakt ještě na příští sezonu.

Jakub Kos (Ilves Tampere)

Útočník Jakub Kos je brněnským rodákem a odchovancem Komety. Česká kluziště však opustil už v 17 letech a nabral směr Finsko, kde zakotvil v Ilvesu Tampere. Hned v první sezoně na severu Evropy se probojoval až do týmu do 20 let, kde měl v nedávno skončeném ročníku už jisté místo. Osmnáctiletý forvard v něm odehrál 32 utkání a posbíral 18 bodů (5+13). V českém dresu si zahrál také na mistrovství světa hráčů do 18 let, kde v pěti zápasech zaznamenal do statistik dva body za gól a nahrávku. V Ilvesu s ním počítají i nadále – v klubu má podepsanou smlouvu do konce sezony 2022/23 plus roční opci.