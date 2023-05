Půjdou ve stopách Vrány a Pastrňáka? 3 české talenty pro draft NHL, které vyzrály na severu Evropy

Podle odhadu skautů by se v letošním draftu NHL mohly objevit až tři desítky českých hráčů. Neměla by mezi nimi chybět ani trojice talentů, které vyzrávají v severských (juniorských) ligách. Najdete je v následujících kapitolách.

Aleš Čech (Kärpät Oulu) Obránce Aleš Čech strávil převážnou část sezony 2022/23 ve Finsku, ale v lednu se přesunul do Mladé Boleslavi, kde by měl hrát v příštím ročníku extraligu. To už měl za sebou start na mistrovství světa juniorů, kde se v sedmi zápasech uvedl dvěma body za gól a asistenci. Na severu Evropy se hokejově vzdělával už od 15 let. V roce 2019 zamířil do Kärpätu Oulu z pražské Slavie a udělal si tam slušné renomé. Čech je fyzicky velmi dobře disponovaný, poctivý v defenzívě, nebojí se tvrdých soubojů u hrazení a kontaktního hokeje. Je skvělý rozbíječ akcí soupeře. Podle odhadu zámořských skautů by se mohl v draftu NHL dostat na řadu na začátku druhé stovky. Foto: Profimedia.cz

Dominik Petr (Lukko Rauma) Vítkovický odchovanec Dominik Petr odešel v 15 letech do finského klubu Lukko Rauma, a od té doby se propracoval z týmu do 16 let až mezi juniory. V české reprezentaci odehrál dva světové šampionáty osmnáctek a na obou na sebe výrazně upozornil zámořské skauty. Má výbornou rozehrávku a kreativní myšlení, potřebuje však ještě zapracovat na bruslení. Podle předběžných odhadů by v draftu mohl jít na řadu ve třetím kole. Foto: Profimedia.cz