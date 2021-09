Půjdou ve stopách Mrázka či Ritticha? Toto je 9 nových českých brankářů pro NHL

Petr Mrázek se bude rvát o místo v Torontu, David Rittich se bude snažit prosadit v Torontu, Daniel Vladař v Calgary a Josef Kořenář zase v Arizoně. Do akce by se měl vrátit Pavel Francouz z Colorada a Vítek Vaněček se chystá na další sezonu ve Washingtonu. Do NHL by však (dříve či později) mohlo nakouknout i devět dalších mladých českých brankářů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Jan Bednář (Detroit Red Wings) Psala se sezona 2018/19, když Jan Bednář debutoval v extralize. Devatenáctiletý gólman sbíral cenné zkušenosti v Karlových Varech, odkud v průběhu posledního ročníku odešel do zámoří. Jana Bednáře získal v draftu roku 2020 Detroit, mladý brankář však dosud působil v týmu Acadie-Bathurst Titan z QMJHL. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Dostál (Anaheim Ducks) Bývalý gólman české dvacítky sbíral cenné zkušenosti ve Finsku, kde se zařadil po bok nejlepších gólmanů soutěže. V průběhu minulého ročníku jednadvacetiletý Lukáš Dostál odešel do zámoří a velmi dobře se ukázal také ve farmářském celku San Diego Gulls. Dostane letos šanci i v NHL? Foto: Profimedia.cz

Patrik Hamrla (Carolina Hurricanes) Letošním draftem NHL prošli dva čeští brankáři. Jedním z nich byl Patrik Hamrla, na kterého ve třetím kole ukázala Carolina, jejíž barvy hájil v posledním ročníku i Petr Mrázek. Osmnáctiletý talent si loni připsal šest startů v Karlových Varech a chytal také za prvoligové celky z Kadaně a Sokolova. Prosadí se i v zámoří? Foto: Profimedia.cz

Lukáš Pařík (Los Angeles Kings) Účastník dvou posledních juniorských světových šampionátů si v zámoří zachytal už v průběhu minulých dvou ročníků. Působil ve WHL, loni okusil i USHL a teď je dvacetiletý gólman zase o kousek přiblížil vysněné NHL. Lukáš Pařík by měl sbírat zkušenosti v AHL v týmu Ontario Reign. Foto: Profimedia.cz

Oliver Šatný (Buffalo Sabres) Letošním draftem NHL neprošel, přesto dostal pozvánku na nováčkovský kemp od Buffala. Účastník posledního světového šampionátu osmnáctek si v uplynulé sezoně odbyl premiéru v dospělém hokeji a odchytal čtyři zápasy za prvoligové Ústí nad Labem. Další zkušenosti bude ale osmnáctiletý gólman sbírat v zámoří. Foto: Profimedia.cz

Jakub Škarek (New York Islanders) Daleko od startu v NHL by nemusel být Jakub Škarek. Jednadvacetiletý gólman, jenž si v extralize zachytal za Jihlavu a Spartu, má za sebou druhý rok v AHL. Do NHL jej v roce 2018 draftoval New York Islanders, kterému se bývalý mládežnický reprezentant stále hlasitěji hlásí o šanci. Foto: Profimedia.cz

Karel Vejmelka (Arizona Coyotes) Pětadvacetiletého gólmana draftoval v roce 2015 Nashville, Karel Vejmelka se ale pokusí prorazit v Arizoně. Vejmelka byl po ochodu Marka Čiliaka brankářskou jedničkou Komety a nakoukl i k reprezentaci, teď je před ním ale nová výzva. Po uplynulé sezoně extraligu opustil a vydal se za Atlantik. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Tomáš Vomáčka (Nashville Predators) O svou šanci v NHL bude bojovat také Tomáš Vomáčka. Dvaadvacetiletý gólman odešel do zámoří už v roce 2016, kdy opustil Hradec Králové, ovšem do prvního týmu Nashvillu měl pořád hodně daleko. Teď se mu ale zase o kousek přiblížil a v příští sezoně by měl chytat za farmářský celek Milwaukee Admirals. Foto: Profimedia.cz