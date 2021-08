Půjde to i bez NHL?! 5 extraligových veteránů, kteří by se mohli objevit na olympiádě v Pekingu

V roce 2018 hvězdy z NHL na olympiádu nepřijely, všichni ale věří, že na začátku příštího roku už do Číny dorazí. Ale co když ne? Jak pak budou vypadat jednotlivé týmy? Čeští trenéři by mohli lovit i v extralize, ve které se o své místo může přihlásit i pět ostřílených (a stále nesmírně kvalitních) veteránů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Tomáš Plekanec (38 let, Rytíři Kladno)

Kladno se vrací do extraligy a všichni fanoušci se už zase těší, až uvidí v akci Jaromíra Jágra. Řada lidí by si jej přála ještě v reprezentaci, k takovému comebacku už ale (nejspíš) nedojde. Ovšem co sázka na Tomáše Plekance? Bývalý reprezentační kapitán sice v říjnu oslaví už 39 let, svou výkonností se ale bude stále řadit mezi extraligovou elitu. Reprezentaci by měl stále co nabídnout, a pokud by do Pekingu nedorazili hráči z NHL, tak by se ještě klidně mohl ukázat v akci.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia