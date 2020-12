Půjde jim o všechno. 5 českých mladíků, které čeká klíčová sezona v NHL

Kdy začne nová sezona NHL, ani to, jak bude vypadat, to v tuto chvíli nikdo neví. Všichni ji však napjatě vyhlíží a každý už se těší, až se nejlepší liga na světě zase rozběhne. Do akce zasáhnou i česká esa, ovšem o svou pozici se budou rvát i další. Jména pěti českých mladíků, které čeká zřejmě klíčový ročník v jejich zámořské kariéře, najdete v následujících kapitolách.

Martin Kaut (Colorado Avalanche)

Talentovaný útočník má za sebou první starty v NHL. Jednadvacetiletý Martin Kaut v uplynulém ročníku zasáhl do devíti zápasů v barvách Colorada a do statistik si připsal i dva góly. Nový ročník rozehrál v Pardubicích, ze kterých poté zamířil do Švédska. Po návratu do zámoří ho čeká těžká práce, rozhodně má ale na to, aby se do sestavy Avalanche protlačil.

Foto: Profimedia.cz