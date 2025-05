Půjčíte nám někoho? 4 hráči Sparty, kteří od sezony 2019/20 odešli na hostování do Bohemians. Jak si vedli?

Pražští konkurenti – Sparta a Bohemians – vzájemně příliš neobchodují. Především na trase z Letné do Vršovic je poměrně malý provoz. Posledním hráčem, jenž přestoupil z Letné do Ďolíčku, se stal před sezonou 2018/19 Rudolf Reiter. Od té doby oblékli dres Klokanů jen čtyři další borci, kteří přišli ze Sparty, ovšem pouze na časově omezené hostování. O které hráče se jednalo a jak se jim vedlo, na to odpovídají následující kapitoly.

O sezonu později se ale opět poroučel hostovat na sever Čech a v dresu Slovanu byl excelentní – v 26 zápasech dal deset gólů a znovu se probojoval do kádru Sparty. Po pouhém roce na Letné ale zamířil na hostování, tentokrát v rámci hlavního města. V zimě roku 2020 oblékl dres Bohemky, a protože v jarní části sezony 2019/20 dal v osmi zápasech pět branek, ve Vršovicích měli zájem o prodloužení zápůjčky. To se také stalo a Pulkrab strávil i následující ročník v Ďolíčku. Celkem odehrál za Klokany 28 ligových utkání, nastřílel v nich deset branek a zaznamenal dvě asistence.

Hugo Jan Bačkovský je momentálně hráčem Liberce, ale hostuje v Ružomberku. Letenský odchovanec už od roku 2018, tedy od 19 let, pouze hostoval v jiných oddílech. Nejdříve získával zkušenosti v druholigové Vlašimi, v roce 2020 byl však vyexpedován na tříletou zápůjčku do Bohemians, kde se měl otrkat v nejvyšší soutěži.

Václav Drchal (2022/23)

Na Letné si od Václava Drchala hodně slibovali, talentovaný útočník ale vinou zdravotních problémů dlouho nedokázal proniknout do sestavy týmu. V ročníku 2020/21 byl na hostování v Mladé Boleslavi, kde se mu poměrně hodně dařilo, ale po návratu do Prahy už zase sbíral starty jen sporadicky. Na začátku září 2022 byl proto poslán na hostování k vršovické konkurenci.

V Bohemce se našel. Nastupoval pravidelně v základní sestavě a ve 26 ligových zápasech si zapsal do statistik šest branek a jednu asistenci. Po návratu z Ďolíčku jej Sparta prodala do Jablonce, kde strávil ročník 2023/24 a loni v létě se vrátil opět do Bohemians. Klokanům se upsal do roku 2027.

