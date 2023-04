Půjčíte nám někoho? 3 fotbalisté Sparty, kteří od sezony 2019/20 odešli na hostování do Bohemians

Pražští konkurenti – Sparta a Bohemians – vzájemně příliš neobchodují. Především na trase z Letné do Vršovic je poměrně malý provoz. Posledním hráčem, jenž přestoupil z Letné do Ďolíčku, se stal před sezonou 2018/19 Rudolf Reiter. Od té doby oblékli dres Klokanů jen tři další borci, kteří přišli ze Sparty, ovšem pouze na časově omezené hostování. O které hráče se jednalo a jak se jim vedlo (či vede), na to odpovídají následující kapitoly.