Pubertální kanonýři. 5 nejmladších střelců v historii evropských fotbalových šampionátů

Kdyby vzal trenér Pavel Vrba v roce 2016 na Euro do Francie Patrika Schicka a jemu by se povedlo skórovat, dostal by se do elitní desítky nejmladších střelců v dějinách turnaje. To se ale nestalo a mezi teenagery, kteří skórovali na prestižním turnaji, žádného českého borce nenajdeme.