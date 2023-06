Psali historii. 4 zahraniční hráči, kteří měli největší vliv na fotbal ve Spojených státech

Do americké Major League Soccer míří v posledních letech stále víc evropských hvězd. Pravda, většinou jde stále o fotbalisty, kteří už mají nejlepší část kariéry za sebou, ale pořád jsou to skvělí a vysoce kvalitní hráči. Vždycky tomu tak ale nebývalo. Každý velký fotbalista, který přišel do Spojených států, byl pokládán za velvyslance tohoto sportu, jenž měl v zemi pozdvihnout jeho prestiž. Že je fotbal v USA stále populárnější, na tom má zásluhu především kvarteto zahraničních hráčů, kteří na sebe v uplynulých desetiletích strhávali největší pozornost a povýšili „soccer“ na sport, jenž se v zemi nejdynamičtěji rozvíjí. Tyto čtyři světové persony najdete v následujících kapitolách.

Pelé (Brazílie) V roce 1975 legendární Brazilec Pelé podepsal smlouvu v americkém klubu New York Cosmos. Nejslavnější hráč fotbalové historie se stal prvním významným velvyslancem tohoto sportu ve Spojených státech a nastartoval tam jeho boom. Pelého totiž postupně následovaly další hvězdy. VIDEO: Vzpomínejte a žasněte. Tak řádil fotbalový král Pelé! „Když jsem přišel do Spojených států, fotbal tu byl teprve v plenkách. Kromě vysokoškoláků jej tady nikdo nehrál. Byla to tvrdá práce, přesvědčit lidi, že tento sport stojí za jejich pozornost. O to krásnější to byl pocit, když se na Giant Stadium přišlo na fotbal podívat sedmdesát tisíc diváků. Samozřejmě, že jsem nebyl jediný, kdo fotbal propagoval nejlépe jak uměl – byl tu třeba Franz Beckenbauer, Carlos Alberto a Giorgio Chinaglia,“ řekl v jednom rozhovoru Pelé. Trojnásobný mistr světa byl v té době nejuznávanějším fotbalistou (ne-li sportovcem) na světě, takže jeho angažmá v USA inspirovalo celou řadu dalších hráčů, ale také miliony dětí po celé zemi. Za Cosmos hrál tři roky před definitivním odchodem do důchodu. Foto: Profimedia.cz

Giorgio Chinaglia (Itálie) Kromě Brazilce Pelého si mohli ve Spojených státech ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století užívat také fotbalového umění italského útočníka Giorgia Chinaglii. Ti dva spolu hráli dvě sezony (1976 a 1977) za New York Cosmos a když se jednou novináři ptali, jaké to je hrát s Pelém, Chinaglia odpověděl: „Já nehraji s Pelém, Pelé hraje se mnou.“ Italský forvard opustil Serii A na vrcholu kariéry. Dva roky poté, co s Laziem Řím vybojoval mistrovský titul, se v devětadvaceti letech vydal do zámoří, kde se stal nejlepším fotbalovým střelcem, jakého kdy američtí diváci mohli vidět. Velký byznys v ohrožení. Tradiční sporty v USA se třesou před fotbalem Mezi lety 1976 až 1983 odehrál v dresu Cosmos 213 zápasů, v kterých nastřílel neuvěřitelných 193 branek. Pro Američany, kteří se vyžívají ve statistikách, rekordech a jejich přepisování, byl Chinaglia bohem, protože se v tomto ohledu opravdu činil. Díky jeho schopnostem i drzému a sebevědomému vystupování se stal newyorský klub ikonou fotbalu v Severní Americe. Mnozí sportovní byznysmeni si tehdy uvědomili, že fotbal má slušnou šanci uspět a prosperovat i ve Spojených státech. Foto: Profimedia.cz

David Beckham (Anglie) Když přicházel do Ameriky v roce 2007 završit svou veleúspěšnou kariéru anglický záložník David Beckham, mnozí měli za to, že jde jen o marketingovou záležitost. Brazilec Pelé tehdy prohlásil, že to bude mít ve Spojených státech nesmírně těžké. „Každý od něho bude čekat velké věci. Musí dokázat, že je opravdovou hvězdou. Úroveň fotbalu šla ve Spojených státech od dob, kdy jsem tam hrával já, nesmírně nahoru, takže to nebude mít vůbec snadné,“ tvrdil nejslavnější fotbalista všech dob. David Beckham a 7 událostí, které poznamenaly fotbal v USA Beckham se nějakou dobu v soutěži rozkoukával, ale jakmile se aklimatizoval, stal se nejzářivější hvězdou Major League Soccer. S celkem Los Angeles Galaxy vyhrál dvakrát mistrovský titul a jeho angažmá americkou soutěž obrovsky zviditelnilo. Do zámoří začalo mířit stále více evropských hvězd, mimo jiné například Robbie Keane či Thierry Henry. Foto: Profimedia.cz