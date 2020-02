První zápas v rudém dresu. Podívejte se, kteří hráči byli u premiéry Václava Kadlece ve Spartě

Václav Kadlec ve čtvrtek ukončil v pouhých 27 letech kariéru. Vraťme se teď ale o několik let zpátky. Psal se rok 2008, když tehdy šestnáctiletý talent přestoupil za deset milionů korun z Bohemians 1905 do Sparty. A už v říjnu stejného roku si odbyl ligovou premiéru v duelu proti Příbrami, kterou Sparta doma porazila 3:0. Které hráče měl tehdy mladý útočník po svém boku? To se dozvíte v následujících kapitolách.