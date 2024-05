První soupeř Čechů na Euru v řeči peněz. 5 nejdražších hráčů portugalské reprezentace

Pokračování 5 / 6

2. – 3. Bernardo Silva (Manchester City) – 80 milionů eur

Záložník Bernardo Silva je produktem mládežnické akademie Benfiky Lisabon, ale výrazně na sebe upozornil během angažmá v Monaku. V knížecím klubu strávil tři sezony, jednou vyhrál francouzskou ligu a řekl si o lukrativní přestup do Manchesteru City.

Citizens za něho zaplatili 45 milionů liber a on se jim za to bohatě odměňuje. Během pěti minulých sezon pomohl klubu už ke čtrnácti trofejím, z toho pětkrát k mistrovskému titulu. Sezona 2020/21 ho zastihla v poklesu formy a následně se spekulovalo o jeho odchodu z Etihad Stadium, on se však dokázal vzchopit a dokazuje, že patří mezi nejtvořivější fotbalisty na planetě. Je to neúnavný motor mužstva, který si náramně rozumí s balonem a jeho přesné přihrávky jsou pro soupeře smrtící.

Foto: Profimedia.cz