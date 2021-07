První přestup Cristiana Ronalda: Nacional stál dvě sady dresů a 20 míčů

Je pětinásobným držitelem Zlatého míče, vyhrál anglickou, španělskou ligu a italskou ligu, s Manchesterem United a Realem Madrid triumfoval v Lize mistrů, je nejlepším střelcem v historii Ligy mistrů i Bílého baletu a drží řadu dalších rekordů.

Každý příběh má ale nějaký začátek. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo ho začal psát v klubu Andorinha.

VIDEO Z ARCHIVU: Tak to všechno začalo. První Ronaldův gól byl úchvatný

Když mu bylo deset let, zalíbil se konkurenci a Ronalda ulovil Nacional. Cena za tehdejší přestup? Dvě sady dresů a 20 fotbalových míčů, uvedl deník The Sun, který ukázal i na další zajímavý transfer – 30 teplákových souprav za Zata Knighta, jimiž kdysi „zaplatil“ Fulham.

Ronaldo vydržel v Nacionalu dva roky. Ve 12 letech přestupoval do Sportingu Lisabon, který za něj už ale platil a koupil ho přibližně za 17 tisíc eur. Když ho za šest let prodal na Old Traffrod, inkasoval 19 milionů eur. Co by za to dala Andorinha, která se Ronalda zbavila za fotbalové vybavení…

Foto: Profimedia.cz