Průvan v kabině Energie. Podívejte se, kterých pět důležitých hráčů odešlo z Karlových Varů

Zatímco Pardubice s Litvínovem se až do samého konce strachovaly o extraligovou záchranu, Karlovy Vary bojovaly o místo v play-off. Po sezoně ale kabinu Energie opustilo pět důležitých hráčů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Vladimír Eminger

Jedním z hráčů, který kabinu Energie opustil, je Vladimír Eminger. Osmadvacetiletý obránce, jenž několik let působil ve Finsku, se přes Spartu a Mladou Boleslav v průběhu sezony 2018/19 dostal do Karlových Varů, kterým loni pomohl dvanácti body. Po sezoně však zamířil do německého týmu Fischtown Pinguins.

Foto: Profimedia.cz