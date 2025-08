Průvan v kabině Energie. 7 hráčů, kteří po minulé sezoně odešli z Karlových Varů

Část 1 / 8



Karlovarští hokejisté patřili k příjemným překvapením minulé sezony a v klubu by na povedený ročník rádi navázali. Energie získala už několik posil, kabinu týmu však během jara a léta opustilo také sedm borců. O které hokejisty se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Ondřej Procházka (útočník) – 27 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 50 zápasů – 20 bodů (10+10)

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: 11 zápasů – 8 bodů (5+3) Útočník Ondřej Procházka je odchovancem Sparty a v minulosti se snažil prosadit do kádru pražského celku, ale natrvalo se do něj neprobojoval. Bývalý mládežnický reprezentant a účastník mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2015 prošel několika kluby v nižších soutěžích a poté, co odehrál povedený ročník 2022/23 v Litoměřicích, odešel do Karlových Varů. Extraligová historie. Podívejte se, který klub je nejmladší a který vznikl už v 19. století V dresu Energie pobyl dvě sezony, odehrál 101 utkání v základní části a posbíral v nich 42 bodů (21+21). Dalších 14 střetnutí a 12 bodů (7+5) si zapsal v bojích play-off. V polovině dubna se dohodl na roční smlouvě s opcí na další ročník v Liberci. Foto: Profimedia.cz

Petr Hamalčík (brankář) – 24 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 10 zápasů – průměr 2,59 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 91,2 %

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: – Od chvíle, kdy v roce 2021 přestoupil brankář Petr Hamalčík z Ústí nad Labem do Karlových Varů, odchytal v dresu Energie jen 12 utkání. Jeho úlohou v minulé sezoně bylo krýt záda týmové jedničce Dominikovi Frodlovi a dělal to dobře, což dokládá úspěšnost zákroků přes 91 procent. Po čtyřech letech se rozhodl změnit povětří a upsal se na dva příští ročníky Liberci. Útěk z Liberce. 10 hráčů, kteří po minulé sezoně opustili kabinu Bílých Tygrů „Petra jsme měli v hledáčku již před nějakým časem. Jedná se o brankáře v ideálním věku se spoustou zkušeností z první ligy. Stále má velký potenciál ke zlepšení. Získáváme v něm gólmana s velmi dobrým čtením hry a bruslením,“ řekl pro klubový web trenér libereckých brankářů Martin Láska. Foto: Profimedia.cz

Tarmo Reunanen (obránce) – 27 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 50 zápasů – 32 bodů (5+27)

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: 11 zápasů – 4 body (0+4) Tahle ztráta může Karlovarské bolet. Když před minulou sezonou získali Západočeši finského zadáka Tarma Reunanena, asi tušili, že podepsali skvělého hokejistu, ale jeho výkony možná předčily i ta nejoptimističtější očekávání. Ofenzivní a kreativní obránce patřil k motorům i mozkům Energie, a byl jednou z ozdob extraligy. Byl nejproduktivnějším zadákem mužstva a v kanadském bodování soutěže druhým nejlepším bekem. Když mu v létě vypršela smlouva, vrátil se do vlasti a na dva roky se upsal mateřskému klubu TPS Turku, kde hokejově vyrůstal. Foto: Profimedia.cz

Eirik Salsten (útočník) – 31 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 49 zápasů – 14 bodů (9+5)

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: 11 zápasů – 3 body (1+2) Norský reprezentant Eirik Salsten přišel do Karlových Varů před sezonou 2024/25 a bylo to jeho první zahraniční angažmá v kariéře. Předtím hrál šest let ve Storhamaru a v ročníku před přestupem vybojoval mistrovský titul, získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off a ještě obdržel cenu pro nejlepšího norského hokejistu roku. Na západě Čech ale na výkony z vlasti tak úplně nenavázal a jeho produktivita zůstala trochu za očekáváním. Na konci května se s lázeňským městem rozloučil a vydal se za novou výzvou do Německa, kde upsal na rok Iserlohnu. Foto: Profimedia.cz

Michal Plutnar (obránce) – 31 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 43 zápasů – 16 bodů (2+14)

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: 9 zápasů – 3 body (1+2) Nejpovedenější část kariéry strávil obránce Michal Plutnar v Liberci. V dresu Bílých Tygrů působil už jako dorostenec, pak zmizel na tři roky v zámoří, kde hrál v prestižní juniorské lize WHL, načež se pod Ještěd vrátil. V roce 2016 se podílel na zisku extraligového titulu a o rok později získal stříbrnou medaili. V průběhu ročníku 2017/18 hostoval v tehdy druholigových Karlových Varech, kterým pomohl k návratu do nejvyšší soutěže, a od té doby oblékal dres Energie až do konce minulé sezony. Na začátku května se ale rozhodl změnit povětří a vrátit se na sever Čech, nikoli však do Liberce, ale do Litvínova. Chemikům se upsal na dva roky s opcí na další ročník. Mladí a talentovaní. 6 posledních českých hokejistů, kteří se stali nejlepšími nováčky extraligové sezony „Michal je moderním typem obránce, který má dobrou rozehrávku, umí podpořit ofenzivu a je platný i v přesilových hrách. Jeho zkušenosti a herní vyspělost nám do obranných řad přinesou potřebnou stabilitu a kvalitu. Věříme, že do našeho systému dobře zapadne a bude důležitou součástí týmu v klíčových momentech sezony,“ uvedl pro klubový web generální ředitel klubu Pavel Hynek. Foto: Profimedia.cz

David Kofroň (útočník) – 26 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 43 zápasů – 4 body (1+3)

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: 11 zápasů – 2 body (0+2) V sezoně 2021/22 vybojoval útočník David Kofroň s Třincem mistrovský titul a následně odešel do Karlových Varů, kde strávil uplynulé tři ročníky, během nichž nastoupil v dresu Energie do 114 zápasů v základní části a do 18 střetnutí v play-off. Na střídavý start naskakoval na led také v dresu druholigového Sokolova. V této soutěži bude působit i v nadcházející sezoně, jelikož podepsal roční kontrakt s Frýdkem-Místkem. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Dlapa (obránce) – 33 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Karlových Varů: 16 zápasů – 3 body (0+3)

Bilance v play-off v dresu Karlových Varů: – Ve 33 letech už má urostlý a důrazný obránce Ondřej Dlapa pěkně popsaný hokejový životopis. Brněnský rodák hrál kromě Komety extraligu také ve Vítkovicích, Chomutově, Mladé Boleslavi a poslední čtyři roky strávil v Karlových Varech. Stříbrný medailista z roku 2014, který nastřádal už skoro pět stovek startů v nejvyšší soutěži a sedm desítek dalších v play-off, si od příští sezony vyzkouší další dres. Na rok s opcí na další ročník se podpisem na smlouvě zavázal Hradci Králové. Foto: Profimedia.cz