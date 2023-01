Průlomová sezona. 5 Čechů, ze kterých letos „vyrostly“ osobnosti NHL

Že je nadstandardním českým obráncem, to se vědělo. Ze zámoří ale čas od času prosakovaly zprávy, že s Filipem Hronkem nejsou v Detroitu na sto procent spokojeni. To se ovšem letos změnilo, pětadvacetiletý bek přidal k parádní ofenzivě i zlepšené defenzivní výkony a zařadil se mezi nejlepší obránce soutěže. Navíc má nakročeno k tomu, aby se coby třetí český obránce dostal v NHL na hranici 60 bodů. Zatím jich má na kontě 33, tedy jen o pět méně, než kolik jich posbíral loni.

Třiadvacetiletý útočník hraje v NHL už svou pátou sezonu. V barvách New Yorku Rangers se pokaždé dostal nad dvacet kanadských bodů, vždy jste u něj ale měli pocit, že by mohl být ještě výš. A letos to rodák z Kroměříže potvrzuje. Přestože je ještě leden, už si stanovil své bodové maximum a ke 13 gólům přidal stejný počet nahrávek. V Rangers na něj teď hodně spoléhají.

Pavel Zacha (Boston Bruins)

V roce 2015 se stal šestkou celého draftu NHL, takže se od něj tak nějak čekalo, že brzy bude i jednou z českých hvězd. Jenže v New Jersey to nebylo ono, dokonce se spekulovalo o jeho návratu do Evropy, až v létě Pavel Zacha změnil dres a odešel do Bostonu. Změna mu náramně prospěla, pětadvacetiletý útočník prožívá svou nejlepší sezonu, dostává hodně prostoru, vyfasoval novou smlouvu a na kontě má už 31 bodů. Až jich přidá dalších pět, tak vyrovná své loňské maximum. Bruins se sázka na českého útočníka vyplácí.

Foto: Profimeida.cz