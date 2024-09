Průkopníci ze Skandinávie. 20 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou

Přestože je to geograficky mnohem blíž, fotbalistů ze severu Evropy prošlo českou nejvyšší soutěží podstatně méně než Afričanů. V posledních letech jich ale pomalounku přibývá.



České kluby pravidelně loví posily na Balkáně, často se dívají i do Afriky, ovšem trh na severu Evropy dosud moc zmapovaný neměly. S příchodem trenérů z této části kontinentu se to však mění. Jména dvaceti hráčů z Dánska, Norska, Švédska a Finska, kteří si dosud zahráli v elitní tuzemské soutěži, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Mathias Ross (Dánsko) Dánský obránce Mathias Ross hrával ve své domovině za Aalborg, kde se potkal se současným koučem Sparty Larsem Friisem. Na jaře roku 2022 urostlý bek a bývalý dánský mládežnický reprezentant odešel do Galatasaraye, jenže v Turecku se příliš neprosadil. V minulém ročníku třiadvacetiletý borec hostoval v nizozemském Nijmegenu. Sparta přivedla Rosse na hostování s opcí na pozdější odkup za přibližně 1,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Peter Vindahl (Dánsko) Ve Spartě dlouho věřili, že se na Letnou vrátí Jakub Kovář, který v Praze v ročníku 2022/23 hostoval z Manchesteru United. Jeho příchod se ale nepodařilo zrealizovat, a tak si Pražané vyjednali hostování Petera Vindahla z nizozemského Alkmaaru. Cenné zboží. 4 brankáři z české ligy, kteří podle portálu TransferMarkt stojí přes milion eur V lednu 2023 byl aktuálně šestadvacetiletý Dán zapůjčen do druholigového německého Norimberku, ligovou premiéru na českých pažitech si odbyl na začátku loňského srpna v souboji s Pardubicemi. V tuzemské nejvyšší soutěži ukázal velký talent a potenciál. Spartě významně pomohl svými výkony k obhajobě mistrovského titulu. V Praze zůstane i v příštích letech. Letenský klub se totiž dohodl s Alkmaarem na jeho transferu, který byl oficiálně realizován hned první den letního přestupového termínu. Sparta za jeho podpis zaplatila kolem 37 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Asger Sörensen (Dánsko) Spartu trápily v úvodu sezony 2022/23 problémy se složením stoperské dvojice. I proto na Letnou dorazil z německého Norimberku 191 centimetrů vysoký Dán Asger Sörensen. Dříve působil v Regensburgu nebo v rakouském Salcburku, v Midtjyllandu se potkal i s bývalým koučem Sparty Brianem Priskem. Ve Spartě zapadl dobře a zabydlel se v základní sestavě. V září se ale zranil a od té doby se na hřišti neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Mads Emil Madsen (Dánsko) Rok a dost, víc Mads Emil Madsen v Edenu nevydržel. Dánský záložník přicházel do Slavie v roce 2021 z rakouského Lince coby potenciální náhrada za Lukáše Provoda, o svých kvalitách ale nepřesvědčil a v lize odehrál jen dvanáct zápasů. Ve Slavii skončil v létě 2022 a odešel hrát do Aarhusu ve své domovině. Foto: Profimedia.cz

Casper Höjer (Dánsko) Sparta nutně potřebovala v létě roku 2021 posílit levý kraj obrany, a tak přivedla na Letnou Caspera Höjera z Aarhusu. Od beka, který v minulosti prošel i mládežnickými reprezentacemi Dánska, si na Letné hodně slibovali, ale v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se zranil a mužstvu pak několik měsíců chyběl. Po uzdravení si sice vybojoval místo v týmu, ale postupem času nastupoval na hřiště spíše jako náhradník. Loni v září se s českou ligou rozloučil a odešel za necelý milion eur do tureckého Rizesporu. V tuzemské nejvyšší soutěži odehrál 32 střetnutí, dal dva góly a zaznamenal devět asistencí. Foto: Profimedia.cz

Alexander Bah (Dánsko) Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. 9 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz. Připojí se k nim v létě Ogbu či Vlček? Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Předloni v létě přestoupil za 200 milionů korun do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 21 Kasper Saaby (Dánsko) Uherské Hradiště v roce 1995 postoupilo do nejvyšší soutěže, jenže mezi elitou vydrželo jen rok. Šest zápasů tehdy za Slováckou Slavii odehrál i dánský útočník Kasper Saaby, jenž dorazil na hostování z kodaňského Dragør BK. V české lize dal dva góly.

Markus Solbakken (Norsko) Sparta o záložníka Markuse Solbakkena hodně stála a do Stavangeru za něj poslala letos v lednu asi 55 milionů korun. V jarní části minulé sezony zasáhl do 12 střetnutí, ale do statistik si nezapsal žádný gól ani asistenci. Výkony aktuálně čtyřiadvacetiletého borce budily rozpaky, přesto dostal důvěru i na začátku aktuálního ročníku. V něm odehrál ligových zápasů, z toho tři v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

Conrad Wallem (Norsko) Někdejší norský mládežnický reprezentant Conrad Wallem přišel do Edenu loni v létě z klubu Odds BK. Na české prostředí si zvykal poměrně pomalu, v minulém ročníku hrával skoro pravidelně v základní sestavě - v 25 ligových zápasech dal pět branek a na dalších pět nahrál. Univerzál, který může hrát na levé straně zálohy či útoku, nebo jako centrální středopolař, má slušný fyzický fond a dobrou techniku. Cenný tým. Takto by vypadala nejdražší sestava Slavie z hráčů, které přivedl do Edenu kouč Trpišovský Když podepisoval smlouvu, činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt asi 33 milionů korun, Slavia však z něj zaplatila o pár milionů víc. Sešívaní by však jednou na jeho dalším prodeji mohli slušně vydělat. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 21 Hasan Jahič (Norsko) Jen jediné utkání v české nejvyšší soutěži odehrál norský obránce s balkánskými kořeny Hasan Jahič. Na konci února 2022 přišel jako volný hráč do Mladé Boleslavi, v dubnu odehrál 73 minut v domácím utkání proti Plzni (0:2) a tím jeho vystoupení na českých prvoligových pažitech také skončilo.

Andreas Vindheim (Norsko) Na Letné si od Andrese Vindheima hodně slibovali, ale svými výkony nijak nenadchl. Během tří sezon odehrál ve Spartě jen 44 zápasů a pevnou jedničkou na pravém kraji obrany se nikdy nestal. V lednu 2022 odešel na hostování do druholigového německého Schalke 04 a s klubem vyválčil postup do Bundesligy. Vindheim za Schalke odehrál šest zápasů a dal jeden gól, tím se ale jeho německá mise uzavřela. V létě se vrátil na Letnou a prodloužil smlouvu o další dva roky, jenže ty strávil na hostování v Lilleströmu a v Teplicích. Od začátku července je volným hráčem, ale je stále bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

Per-Egil Flo (Norsko) Jeho jméno je podepsáno pod titulem Slavie z roku 2017. Levý obránce Per-Egil Flo přišel do Edenu v průběhu mistrovské sezony a rychle se zabydlel v základní sestavě. V dalším ročníku ale zasáhl jen do dvou zápasů a následně odešel do švýcarského Lausaunne. Foto: Profimedia.cz

Kaan Kairinen (Finsko) Sparta během ledna 2023 přivedla na Letnou čtyři cizince. Tím nejdražším byl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Super kaufy i vyhozené miliony. Takto by vypadala nejdražší jedenáctka z hráčů, které Sparta koupila na Letnou Aktuálně pětadvacetiletý středopolař si do statistik připsal v české nejvyšší soutěži už skoro 50 startů, dal tři góly a zaznamenal 11 nahrávek. Byl prvním hráčem Sparty, který před pár dny vstřelil branku v Lize mistrů po 19 let dlouhé absenci týmu v milionářské soutěži. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu půldruhého milionu eur. Dnes je jeho cena více než dvakrát tak vysoko. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Kasper Hämäläinen (Finsko) Ofenzivní záložník Kasper Hämäläinen začínal s profesionální kariéru jako sedmnáctiletý talentovaný mladík v roce 2003 v TPS Turku, odkud se přes švédský Djurgarden dostal do Polska. Působil v Lechu Poznaň a v Legii Varšava a čtyřikrát vyhrál tamní ligu, dvakrát se radoval z vítězství v Poháru a jednou v Superpoháru. V září 2019 přišel jako volný hráč do Jablonce. V ročníku 2019/20 odehrál v nejvyšší soutěži 15 utkání a vstřelil dvě branky, v další sezoně však už nastupoval jen za B tým v České fotbalové lize a v roce 2021 z Čech zmizel. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hrádecký (Finsko) Defenzivní záložník Tomáš Hrádecký má sice slovenský původ, narodil se ale ve finském Turku a severskou zemi také reprezentoval v mládežnických kategoriích. V roce 2016 přišel do Bohemians 1905, díru do světa ale v českém fotbale neudělal. Zasáhl jen do dvou zápasů, odehrál 91 minut a po roce se vrátil do Finska. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Anssi Jaakkola (Finsko) Brankářskou jedničkou Slavie byl v sezoně 2010/11 Martin Vaniak. Devět zápasů odchytal také Zdeněk Zlámal a dva starty si připsal Fin Anssi Jaakkola, který přišel do Edenu z italské Sieny a zasáhl do duelů v Teplicích a s Olomoucí. Po půl roce odešel do skotského Kilmarnocku. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Douglas Bergqvist (Švédsko) Fotbalový životopis švédského obránce Douglase Bergqvista je pěkně bohatý. Od roku 2010 vystřídal 17 klubů v sedmi zemích. Tím (zatím) posledním je Karviná, kam dorazil letos v březnu jako volný hráč. Slezskému klubu na jaře pomohl ve 13 zápasech a v baráži k udržení v nejvyšší soutěži, načež se rozhodl zůstat ještě nějaký čas. V aktuálním ročníku odehrál jednatřicetiletý borec čtyři utkání, celkem jich má v první tuzemské lize na kontě sedmnáct. Foto: Profimedia.cz

Aiham Ousou (Švédsko) Do tohoto „skandinávského" výběru zařazujeme i Aihama Ousoua. Narodil se ve Švédsku, jež také reprezentoval v mládežnických kategoriích a jednou i na seniorské úrovni, ale nyní hraje na mezinárodní scéně za zemi svých předků, kterou je Sýrie. Bývalý kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie v létě roku 2021 - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal se pilířem slávistické obrany. Za hodně peněz málo muziky. 3 nejméně povedené přestupy, které ve Slavii realizoval trenér Trpišovský Jeho druhou s

Pokračování 20 / 21 David Moberg Karlsson (Švédsko) V prosinci roku 2018 přivedla Sparta na Letnou Švéda Davida Moberga Karlssona. Útočník, který před příchodem do Prahy prošel šesti kluby, podepsal smlouvu do konce ročníku 2021/22. V české lize dosud stihl odehrát 71 utkání, ve kterých nastřílel 19 branek a k nim přidal 16 asistencí. V ročníku 2020/21 si vedl skvěle a nastřílel deset gólů, v tom následujícím měl po podzimní části na kontě jen dvě přesné trefy a v lednu roku 2022 ho Sparta prodala za milion eur do japonské Urawy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 21 Dick Lidman (Švédsko) Dvojnásobný švédský reprezentant Dick Lidman přišel v sezoně 1995/96 do Slavie, která tehdy získala titul. Do Prahy dorazil jako výměna z týmu AIK Stockholm, kam zamířil na hostování Martin Hyský. V sešívaném dresu odehrál tři zápasy, dal jeden gól a zaznamenal jednu asistenci. Foto: Václav Jirsa / Právo / Profimedia