Průkopníci ze Skandinávie. 14 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou

České kluby pravidelně loví posily na Balkáně, často se dívají i do Afriky, ovšem trh na severu Evropy dosud moc zmapovaný neměly. Jména osmi hráčů z Dánska, Norska, Švédska a Finska, kteří si dosud zahráli v elitní tuzemské soutěži, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Kasper Saaby (Dánsko) Uherské Hradiště v roce 1995 postoupilo do nejvyšší soutěže, jenže mezi elitou vydrželo jen rok. Šest zápasů tehdy za Slováckou Slavii odehrál i dánský útočník Kasper Saaby, jenž dorazil na hostování z kodaňského Dragør BK. V české lize dal dva góly.

Asger Sörensen (Dánsko) Spartu trápily v úvodu aktuální sezony problémy se složením stoperské dvojice. I proto na Letnou dorazil z německého Norimberku 191 centimetrů vysoký Dán Asger Sörensen. Dříve působil v Regensburgu nebo v rakouském Salcburku, v Midtjyllandu se potkal i se současným koučem Sparty Brianem Priskem. Ve Spartě zapadl dobře a zabydlel se v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

Mads Emil Madsen (Dánsko) Rok a dost, víc Mads Emil Madsen v Edenu nevydržel. Dánský záložník přicházel do Slavie v roce 2021 coby potenciální náhrada za Lukáše Provoda, o svých kvalitách ale nepřesvědčil a v lize odehrál jen dvanáct zápasů. Ve Slavii skončil letos v létě a odešel hrát do Aarhusu ve své domovině. Foto: Profimedia.cz

Casper Höjer (Dánsko) Sparta nutně potřebovala loni v létě posílit levý kraj obrany, a tak přivedla na Letnou Caspera Höjera z Aarhusu. Od beka, který v minulosti prošel i mládežnickými reprezentacemi Dánska, si na Letné hodně slibovali, ale v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se zranil a mužstvu pak několik měsíců chyběl. V aktuální sezoně je však nepostradatelným členem týmu. Foto: Profimedia.cz

Alexander Bah (Dánsko) Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. Zlákalo je zahraničí. 6 skvělých hráčů, kteří v létě odešli z Fortuna ligy do ciziny Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Letos v létě přestoupil za 200 milionů korun do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

Hasan Jahič (Norsko) Jen jediné utkání v české nejvyšší soutěži odehrál norský obránce s balkánskými kořeny Hasan Jahič. Na konci února 2022 přišel jako volný hráč do Mladé Boleslavi, v dubnu odehrál 73 minut v domácím utkání proti Plzni (0:2) a tím jeho vystoupení na českých pažitech také skončilo.

Andreas Vindheim (Norsko) Na Letné si od Andrese Vindheima hodně slibovali, ale svými výkony nijak nenadchl. Během tří sezon odehrál ve Spartě jen 44 zápasů a pevnou jedničkou na pravém kraji obrany se nikdy nestal. Letos v lednu odešel na hostování do druholigového německého Schalke 04 a s klubem vyválčil postup do Bundesligy. Vindheim za Schalke odehrál šest zápasů a dal jeden gól, tím se ale jeho německá mise uzavřela. V létě se vrátil na Letnou a prodloužil smlouvu o další dva roky. Do aktuálního ročníku však kvůli zdravotním potížím nezasáhl. Kdy se vrátí na hřiště není známo. Foto: Profimedia.cz

Per-Egil Flo (Norsko) Jeho jméno je podepsáno pod titulem Slavie z roku 2017. Levý obránce Per-Egil Flo přišel do Edenu v průběhu mistrovské sezony a rychle se zabydlel v základní sestavě. V dalším ročníku ale zasáhl jen do dvou zápasů a následně odešel do švýcarského Lausaunne. Foto: Profimedia.cz

Kasper Hämäläinen (Finsko) Ofenzivní záložník Kasper Hämäläinen začínal s profesionální kariéru jako sedmnáctiletý talentovaný mladík v roce 2003 v TPS Turku, odkud se přes švédský Djurgarden dostal do Polska. Působil v Lechu Poznaň a v Legii Varšava a čtyřikrát vyhrál tamní ligu, dvakrát se radoval z vítězství v Poháru a jednou v Superpoháru. V září 2019 přišel jako volný hráč do Jablonce. V ročníku 2019/20 odehrál v nejvyšší soutěži 15 utkání a vstřelil dvě branky, v další sezoně však už nastupoval jen za B tým v České fotbalové lize a v roce 2021 z Čech zmizel. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hrádecký (Finsko) Defenzivní záložník Tomáš Hrádecký má sice slovenský původ, narodil se ale ve finském Turku. V roce 2016 přišel do Bohemians 1905, díru do světa ale v českém fotbale neudělal. Zasáhl jen do dvou zápasů, odehrál 91 minut a po roce se vrátil do Finska. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Anssi Jaakkola (Finsko) Brankářskou jedničkou Slavie byl v sezoně 2010/11 Martin Vaniak. Devět zápasů odchytal také Zdeněk Zlámal a dva starty si připsal Fin Anssi Jaakkola, který zasáhl do duelů v Teplicích a s Olomoucí. Po půl roce odešel do skotského Kilmarnocku. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Aiham Ousou (Švédsko) Tehdejší kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie loni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Sázka na mladého beka se rozhodně vyplácí. Od příchodu do Edenu jeho pořádně vzrostla a nyní je více než na trojnásobku toho, co stál v době přestupu. Když s ním manažeři pražského klubu podepisovali pětiletý kontrakt, zřejmě tušili, že dělají výhodný obchod. Foto: Profimedia.cz

David Moberg Karlsson (Švédsko) V prosinci roku 2018 přivedla Sparta na Letnou Švéda Davida Moberga Karlssona. Útočník, který před příchodem do Prahy prošel šesti kluby, podepsal smlouvu do konce ročníku 2021/22. V české lize dosud stihl odehrát 71 utkání, ve kterých nastřílel 19 branek a k nim přidal 16 asistencí. V ročníku 2020/21 si vedl skvěle a nastřílel deset gólů, v tom následujícím měl po podzimní části na kontě jen dvě přesné trefy a v lednu ho Sparta prodala za milion eur do japonské Urawy. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia