Prováhali šanci na přestup. 5 zkušených hráčů Slavie, kteří si nikdy nevyzkoušeli zahraniční angažmá

Rok 2019 pomalu mířil do finále, když do Edenu dorazila magická nabídka na Ondřeje Koláře. Francouzské Nice bylo ochotno zaplatit okolo 400 milionů korun, tehdejší nejlepší gólman ligy ale překvapivě zůstal v Praze. Možná věřil, že se podívá ještě výš, jenže pak přišlo osudové zranění a žádnou takto zajímavou nabídku už nedostal. Nyní mu je 29 let a ve Slavii je až trojkou.

Bojoval s vleklými zdravotními problémy a sám nevěděl, jestli se ještě vrátí na hřiště. Jan Bořil však ukázal srdce bojovníka a hraje snad ještě v lepší formě než před zraněním. Ve 33 letech už se „velkého“ přestupu nedočká, i on měl ale zajímavé nabídky. Před čtyřmi lety se mluvilo o zájmu týmu AEK Atény, údajně jej vábili i do Ruska. Dříve se psalo taky o zájmu Galatasaraye.

Tomáš Holeš

Do Slavie přišel v roce 2019 z Jablonce, coby krajní obránce. V Edenu jej ale předělali na defenzivního záložníka či stopera a z Tomáše Holeše se stal nepostradatelný muž sešívané sestavy. Zářil na EURU, které se hrálo v roce 2021. Tehdy by se nikdo nedivil, kdyby ze Slavie odešel, Holeš ale místo toho o několik měsíců později podepsal ve Slavii smlouvu až do roku 2026. Je mu 31 let, klidně se tak může stát, že kariéru dohraje v Edenu.

