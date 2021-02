Prospal, Frolík a spol. 5 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří se narodili 17. února a dnes slaví narozeniny

V juniorských soutěžích byl Harvey superhvězdou, po přechodu do NHL, v níž debutoval v sezoně 1994/95, však nikdy nenaplnil potenciál, který v něm vězel. Jen jednou v kariéře se dostal v základní části přes třicet bodů. V prestižní lize nakonec odehrál 11 sezon a kromě Dallasu hájil barvy New Yorku Rangers, San Jose Sharks a Edmontonu Oilers. Kariéru ukončil v roce 2008 s bilancí 671 utkání a 223 bodů (91+132).

Útočník Todd Harvey býval velkým talentem kanadského hokeje. V roce 1993 si ho draftu už jako devátého hráče v celkovém pořadí vybral Dallas a on se pak coby člen juniorské reprezentace javorového listu podílel na dvou titulech Kanady na mistrovství světa dvacítek.

Jeho hráčská kariéra v NHL trvala dvanáct let a většinu jí strávil v Buffalu, kde pobyl téměř deset roků a tři z nich byl kapitánem týmu. V New Yorku Rangers pak pobyl něco přes dva roky. Jako hráč se však žádného úspěchu nedočkal. Když se loučil s NHL, měl na kontě 691 zápasů a rovných 300 bodů (105+195). Dalších 52 střetnutí a 24 bodů si připsal ve vyřazovacích bojích.

Lindy Ruff je dnes uznávaným koučem. Nyní vede New Jersey Devils, předtím byl hlavním trenérem New Yorku Rangers, Dallasu Stars a Buffala Sabres. Když v roce 1993 ukončil hráčskou kariéru, okamžitě začal pracovat jako asistent kouče u Panthers na Floridě. Reprezentační celek Kanady přivedl v letech 2010 a 2014 ke zlatým medailím na olympijských hrách.

Od dalšího ročníku už byl ale hráčem Winnipegu, odkud po dvou letech zamířil do Calgary. Loni však Plameny přestaly s českým forvardem počítat a poslaly ho do Buffala. Tam ale jeho kariéra skomírala. Nyní je hráčem Montrealu, ale v aktuální sezoně se na ledě ještě neobjevil. V NHL dosud odehrál 850 utkání a zaznamenal 384 bodů (159+225).

V sezoně 2008/09 debutoval v NHL a ve svém premiérovém ročníku nastřílel 21 branek a nasbíral 45 bodů v 82 zápasech. Na Floridě strávil necelé tři roky a byl vytrejdován do Chicaga, což se ukázalo jako šťastné řízení osudu, protože v Blackhawks vybojoval v roce 2013 Stanley Cup. Sezonu tehdy poznamenala výluka a Frolík se k výborným výkonům rozehrál v dresu Chomutova v extralize.

Útočník Michael Frolík je kladenským rodákem i odchovancem. Už velmi brzy bylo znát, že v něm dřímá velký hokejový talent. V roce 2006 byl draftován Floridou už jako desátý hráč v celkovém pořadí a nedlouho po draftu se vydal do zámoří, kde působil dva roky v juniorském celku Rimouski Océanic, kde patřil k oporám.

2. Václav Prospal (Česká republika) – 46 let

Českobudějovický odchovanec Václav Prospal byl do NHL draftován v roce 1993 ve třetím kole Philadelphií a následně odešel z jihu Čech do zámoří. Přestože mohl hrát ještě v juniorské soutěži, naskočil v 18 letech do soutěže dospělých a působil ve farmářském celku Hershey Bears v AHL, kde si vedl velmi dobře a rychle se stal jedním z pilířů mužstva.

Národní rekordmani aneb Historicky nejproduktivnější Češi v každém týmu z NHL

Na první šanci v NHL si však musel počkat až do ročníku 1996/97. Okamžitě ukázal, že na elitní ligu má schopnosti i výkonnost. V další sezoně ho však Letci vytrejdovali do Ottawy a tím odstartovali jeho cestovatelskou anabázi mezi zámořskými kluby. Postupně pak oblékal dresy Floridy, Tampy Bay, Anaheimu, opět Tampy Bay a Philadelphie, New Yorku Rangers a Columbusu. Když v roce 2013 udělal za profesionální kariérou tečku, měl na kontě 1108 utkání v základní části soutěže a 766 bodů (255+510). Dalších 65 zápasů a 35 bodů posbíral v bojích play-off.

