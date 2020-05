Propadáky aneb 5 týmů, které jsou největším zklamáním aktuální sezony NHL

Ať už to s aktuálním ročníkem NHL dopadne jakkoli, v některých klubech na něj nebudou vzpomínat v dobrém, protože v něm očekávali o dost jiné výkony a výsledky, než jakých se nakonec dočkali. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pět mančaftů, které jsou bezpochyby největším zklamáním sezony 2019/20.

5. Nashville Predators Aktuální bilance: 69 zápasů – 78 bodů, skóre 215:217

Nejproduktivnější hráč: Roman Josi – 69 zápasů, 65 bodů (16+49) Generální manažer Nashvillu David Poile je známý tím, že odmítá nabízet hvězdným hráčům nadstandardní smlouvy. Toto pravidlo však porušil v případě centra Ryana Johansena, který v roce 2017 prodloužil kontrakt s Predators o osm let, a Matta Ducheneho, jenž dostal loni v létě k podpisu sedmiletou lukrativní smlouvu. Naneštěstí však tito hráči neměli na herní projev týmu a jeho výkonnost tak zásadní dopad, jak zřejmě Poile očekával. Útočná síla zůstává za očekáváním, což podtrhuje fakt, že suverénně nejproduktivnějším mužem týmu je obránce Roman Josi. Nepostradatelné opory. 15 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v bojích o Stanley Cup Dlouhá léta měli Predátoři jistotu v brance, jenže sedmatřicetiletý Pekka Rinne už není tím fenoménem, jímž býval, když před třemi lety přivedl mužstvo do finále Stanley Cupu. V tomto ročníku dokonce odchytal méně utkání než jeho parťák a krajan Juuse Saros, který má lepší procentuální úspěšnost i průměr inkasovaných gólů na utkání než ostřílený veterán. Foto: Profimedia.cz

4. New Jersey Devils Aktuální bilance: 69 zápasů – 68 bodů, skóre 189:230

Nejproduktivnější hráč: Kyle Palmieri – 65 zápasů, 45 bodů (25+20) Ďáblové z New Jersey loni v létě mohutně posilovali. Získali obránce P.K. Subbana, Nikitu Guseva a Wayna Simmondse, v draftu si jako prvního hráče v celkovém pořadí vybrali Jacka Hughese. Vypadalo to, že budou patřit k černým koňům Východní konference, ale sezona odstartovala a všechno bylo úplně jinak. 10 nejlepších českých střelců v NHL. Všichni nastříleli přes 250 branek Z prvních 11 utkání vyhráli Devils jen dvě a zbytek ročníku nebyl o nic lepší. Už v polovině prosince klub hodil ručník do ringu a vytrejdoval svou největší hvězdu – Taylora Halla – do Arizony. Následně byl vyhozen trenér John Hynes. Generálnímu manažerovi klubu Rayovi Sherovi nevyšlo prakticky nic, na co sázel. Po velkých předsezonních očekáváních byla realita krutě odlišná. Foto: Profimedia.cz

3. San Jose Sharks Aktuální bilance: 70 zápasů – 63 bodů, skóre 182:226

Nejproduktivnější hráč: Timo Meier – 70 zápasů, 49 bodů (22+27) Všechno špatně. I tak by se dala shrnout sezona 2019/20 v podání San Jose Sharks. Chybující a nevyrovnaný brankář Martin Jones, bídná ofenzíva a defenzíva s velkými hvězdami, která místo toho aby zářila, se jen matně leskne. 11 týmů, které v bojích o Stanley Cup nejvíckrát utekly hrobníkovi z lopaty Žraloci mají po odehrání 70 zápasů ve statistikách jen dva hráče, kteří se dokázali prostřílet nad metu 20 branek. Nebýt zranění Tomáše Hertla, mohli být tři, ale ani to by mančaft, jehož jádro už je značně přestárlé, nezachránilo. Po čtyřech sezonách, v nichž kalifornský celek nikdy nechyběl v play-off, si tentokrát může nechat o vyřazovacích bojích jen zdát. Bude to teprve posedmé v 28 let dlouhé historii klubu. Pozice nejhoršího týmu Západní konference je obrovským zklamáním. Foto: Profimedia.cz

2. Florida Panthers Aktuální bilance: 69 zápasů – 78 bodů, skóre 231:228

Nejproduktivnější hráč: Jonathan Huberdeau – 69 zápasů, 78 bodů (23+55) Dlouhá léta byla největší silou Floridy ofenzíva a největší slabinou post brankáře. To se mělo změnit poté, co si loni v létě Panthers zavázali sedmiletou lukrativní smlouvou ruského gólmana Sergeje Bobrovského, který byl minulých sedm sezon oporou Columbusu, odkud odcházel jako klubová legenda a hvězda ligy. Velké naděje, že to bude právě držitel dvou Vezinových trofejí pro nejlepšího brankáře NHL, na kom budou stát výsledky týmu, se ale zdaleka nenaplnily. Foto: Profimedia.cz