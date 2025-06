Propadáky. 7 týmů, které byly největším zklamáním uplynulé sezony NHL

Část 1 / 8



V některých klubech v NHL na sezonu 2024/25 nebudou vzpomínat v dobrém, protože v ní očekávali o dost jiné výkony a výsledky, než jakých se nakonec dočkali. V následujících kapitolách najdete sedm mančaftů, které byly bezpochyby největším zklamáním.

Pokračování 2 / 8 Chicago Blackhawks

Jedním z veteránů, který měl v Chicagu pomáhat s výkonnostním růstem talentovaného Connora Bedarda, byl také sedmatřicetiletý Američan Pat Maroon. Jeho výkony byly zklamáním a po sezoně ukončil profesionální kariéru. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 61 bodů, skóre 210:315

Nejproduktivnější hráč: Connor Bedard – 82 zápasů, 67 bodů (23+44) S Chicagem se před startem sezony 2024/25 příliš v bojích o Stanley Cup nepočítalo. Nejoptimističtější prognózy říkaly, že by se mužstvo mohlo do play-off dostat na divokou kartu, k tomu měl však tým nakonec hodně daleko. Opory, tahouni, Dostál a Pastrňák. Nejlepší hráči všech týmů z NHL v ročníku 2024/25 V kádru Blackhawks byla řada zkušených hráčů, kteří měli pomoci s výkonnostním růstem Connoru Bedardovi, jenže až na Ryana Donata, který dokázal pokořit třicetigólovou hranici, se většina z nich celým ročníkem jen protrápila. Chicago je momentálně v přestavbě, ale zatím to moc nevypadá, že má hlavu a patu, takže se naskýtá hodně otázek ohledně směru, kterým se klub ubírá.

Pokračování 3 / 8 Nashville Predators

Švédský forvard Filip Forsberg byl v sezoně 2024/25 nejproduktivnějším hráčem Nashvillu, jeho výkony však zdaleka nestačily na postup Predators do play-off. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 68 bodů, skóre 214:274

Nejproduktivnější hráč: Filip Forsberg – 82 zápasů, 76 bodů (37+52) Ještě před startem sezony 2024/25 se šuškalo, že Nashville by mohl díky příchodu Stevena Stamkose, Jonathana Marchesseaulta, Bradyho Skjeiho a Luka Schenna vyhrát Stanley Cup. O to větší je zklamání, když mužstvo nedokázalo postoupil do play-off. FOTO: Maskoti klubů z NHL. Jsou to děsivé zrůdy, nebo milí plyšáci? Predators se prezentovali katastrofální účinností střelby – s 8,1 % byli úplně nejhorší v NHL. Brankářská jednička mužstva Juuse Saros má setrvale klesající úspěšnost zákroků – od sezony 2020/21, kdy byl na 92,7 %, se dostal v ročníku 2024/25 na podprůměrných 89,6 % úspěšných zásahů. Mohlo by se to všechno svést na smůlu, nebo to lze vnímat jako hluboce znepokojivé znamení, že se věci mohou rychle ještě víc zhoršit.

Pokračování 4 / 8 Boston Bruins

V útoku David Pastrňák, v brance Jeremy Swayman - to byly jistoty Bostonu v sezoně 2024/25. Se zbytkem týmu už to tak dokonalé nebylo. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 76 bodů, skóre 222:272

Nejproduktivnější hráč: David Pastrňák – 82 zápasů, 106 bodů (43+63) Boston býval stálicí v bojích o Stanley Cup. Od sezony 2016/17 Bruins až do loňska nikdy nechyběli v play-off. Jenže uplynulý ročník byl pro klub noční můrou. Zisk 76 bodů v základní části po odehrání 76 utkání je nejhorší od sezony 2006/07. Báječní hračičkové. Jaromír Jágr a 15 dalších hráčů s nejšikovnějšíma rukama v historii NHL Mužstvo decimovala zranění a hlubokou krizi podtrhla výměna kapitána týmu Brada Marchanda na Floridu a ani skvělé individuální výkony útočníka Davida Pastrňáka nemohly na mizérii nic změnit. Před dalším ročníkem zřejmě čeká klub zásadní přestavba kádru.

Pokračování 5 / 8 Pittsburgh Penguins

Švédský útočník Rickard Rakell zažil z individuálního pohledu dobrou sezonu, v níž dokázal nastřílet 35 gólů a získat 70 bodů, což z něj dělalo druhého nejproduktivnějšího hráče týmu po Sidneym Crosbym. Na postup do play-off to však bylo málo. (Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 80 bodů, skóre 243:293

Nejproduktivnější hráč: Sidney Crosby – 82 zápasů, 94 bodů (42+52) Je těžké si představit, co si asi myslí kapitán Sidney Crosby po další sezoně Penguins bez play-off. Pro sedmatřicetiletého hráče musí být těžké prokazovat stále tak vysoce konzistentní výkony, v jeho věku být nejlepším hráčem týmu a dělat vše, co je v jeho silách, aby mu pomohl vyhrát, jen aby nakonec zjistil, že to nestačí. Z bramborového stupínku ke hvězdám. 17 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako čtvrtí To vše se děje, zatímco se generální manažer Kyle Dubas snaží uklidit fanoušky a přeskupit kádr poté, co jej dříve vedli Jim Rutherford, poté Ron Hextall a Brian Burke. Zatím je to stále Crosbyho tým, dokud neodejde do důchodu, ale je otázkou, jestli se mu podaří dostat se ještě jednou do play-off, než definitivně řekne sbohem.

Pokračování 6 / 8 New York Rangers

V New Yorku Rangers hodně spoléhali na brankářské duo Igor Šesťorkin a Jonathan Quick. Ne, že by v sezoně 2024/25 zklamali, ale ani jeden z nich nepodával špičkové výkony. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 85 bodů, skóre 256:255

Nejproduktivnější hráč: Artěmij Panarin – 80 zápasů, 89 bodů (37+52) Je naprosto výjimečné, aby tým, který v jedné sezoně vyhrál Prezidentskou trofej za nejvyšší počet bodů v základní části soutěže, v dalším ročníku nepostoupil do play-off. Letos se to jako čtvrtému celku v historii udělování tohoto ocenění (od roku 1986) „podařilo“ New Yorku Rangers. Předtím si tento pocit zopakovali hráči Bostonu v sezoně 2014/15. Střelecká marnost. 8 útočníků, kteří odehráli v sezoně 2024/25 v NHL přes 20 utkání a nedali jediný gól Rangers měli pomalý start a generální manažer Chris Drury prohlásil, že je ochoten vyměnit kohokoli, jen aby mužstvo dostalo nový impuls a zlepšily se jeho výkony. Odnesl to kapitán týmu Jacob Trouba, který zamířil do Anaheimu, ale třeba i český útočník Filip Chytil, který byl vyměněn do Vancouveru, odkud přišel J.T. Miller. Na zásadní zlepšení výkonů to ale nestačilo a newyorský tým zůstat před branami play-off.

Pokračování 7 / 8 Detroit Red Wings

Brankářskou jedničkou Detroitu byl v sezoně 2024/25 zkušený veterán Cam Talbot. Byl to jeho první ročník v dresu Red Wings, ale postupem do play-off jej nekorunoval. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 86 bodů, skóre 238:259

Nejproduktivnější hráč: Lucas Raymond – 82 zápasů, 80 bodů (27+53) Číslo 9 je v Detroitu posvátné. Kdysi patřilo Gordiemu Howeovi a než se objevil Steve Yzerman, byl nejuznávanější hokejovou postavou v historii klubu. To, že Yzerman je nyní generálním manažerem Red Wings, kteří si právě odškrtli devátou sezonu v řadě bez play-off, je krutou ironií. Těžcí smolaři. 4 hokejisté, kteří během kariéry prohráli nejvíc finálových sérií o Stanley Cup Během posledních několika let měli Red Wings vždy delší období během základní části, kdy se zdálo, že našli recept a chystají se vrátit do play-off, jenže na konci ročníku pokaždé ztratili tempo a tým se zhroutil.

Pokračování 8 / 8 Vancouver Canucks

Pětadvacetiletý Quinn HUghes byl už druhou sezonu kapitánem Vancouveru. Ač obránce, byl nejproduktivnějším hráčem týmu, kterému k postupu do vyřazovacích bojů chybělo sedm bodů. (Foto: Profimedia.cz) Bilance v sezoně 2024/25: 90 bodů, skóre 236:253

Nejproduktivnější hráč: Quinn Hughes – 68 zápasů, 76 bodů (16+60) Před rokem vyhrál Vancouver Pacifickou divizi a s týmem, který pronásledovala řada zranění, podlehl až ve druhém kole play-off v sedmém utkání Edmontonu. Očekávání před dalším ročníkem tedy byla veliká, ale zůstala nenaplněna. 13 kanonýrů, kteří se stali aspoň třikrát králi střelců v základní části NHL. Všem vládne ruský car Ovečkin Mužstvo se opět potýkalo se zdravotními patáliemi i s personálními problémy uvnitř týmu, kvůli kterým byl z klubu vyexpedován do New Yorku Rangers J.T. Miller. Pro fanoušky Canucks musela být sezona 2024/25 velkým zklamáním, zvlášť, kdy to po té minulé vypadalo, že klub vstává z vlastního popela a může jít zase nahoru.