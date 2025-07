Proměna. Jen tito 3 hráči z nynějšího kádru Viktorky pamatují předposlední plzeňský titul z ročníku 2017/18

Pokračování 2 / 4

Lukáš Hejda – 35 let

Na západ Čech přišel obránce Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z šesti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky.

Nyní je mu 35 let a v klubu má podepsanou smlouvu do konce června příštího roku. V minulém ročníku však kvůli zdravotním potížím až do poloviny září neodehrál ani jednu soutěžní minutu. Od té doby pak nastoupil do devíti střetnutí. Ve Štruncových sadech ho zřejmě čeká poslední sezony.

