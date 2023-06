Proměna. 7 hráčů z nynějšího kádru Viktorky, kteří pamatují předposlední plzeňský titul z ročníku 2017/18

V ročníku 2017/18 vybojovali plzeňští fotbalisté svůj pátý titul českého mistra. Od té doby uplynulo pět roků a vyhráli ještě jeden, ale z tehdejšího vítězného kádru nezůstal kámen na kameni. V nedávno skončené sezoně v něm figurovalo jen sedm tehdejších šampionů. Najdete je v následujících kapitolách.

Václav Pilař Někdejší reprezentant Václav Pilař, který pomohl v roce 2015 Plzni k mistrovskému titulu, je i ve 34 letech stále platným hráčem. Viktorku opustil po necelých čtyřech letech v rozehrané sezoně 2017/18 a zamířil do Liberce, přesto se alespoň malou měrou podepsal jedním gólem i pod tehdejší zlato. Plzeňské legendy. Tahle sestava vybojovala první postup Viktorky do Ligy mistrů Přes další angažmá v Olomouci a Jablonci se loni v létě na západ Čech vrátil a upsal se klubu do konce sezony. byl nejstarším hráčem na soupisce týmu. V 16 ligových zápasech dal jednu branku a k ní přidal asistenci. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Hejda Na západ Čech přišel Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z pěti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších pěti mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Nyní je mu 33 let a s Viktorkou má podepsanou smlouvu do konce příštího ročníku. Foto: Profimedia.cz

Radim Řezník Radim Řezník má za sebou už dvanáct sezon v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v ročníku 2020/21 však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Králové mezi mistry. 21 fotbalistů, kteří získali alespoň 5 českých ligových titulů Do minulé sezony ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a čtyřmi brankami a třemi asistencemi pomohl k zisku titulu, který byl už jeho pátým. Na západě Čech loni v létě prodloužil kontrakt do konce ročníku 2022/23, odehrál v něm ale kvůli zranění jen pět utkání. Za pár dnů se možná jeho plzeňské angažmá definitivně uzavře. Foto: Profimedia.cz

Milan Havel Ať už v posledních letech vedl Plzeň jakýkoli trenér, Milan Havel byl pro každého z nich jedničkou na pravý kraj obrany. V ročníku 2022/23 zasáhl do 29 ligových zápasů, dal tři góly a k nim přidal tři nahrávky. V mistrovské sezoně Plzně před pěti lety (2017/18), která byla jeho premiérovou na západě Čech po přestupu z Bohemians Praha 1905, odehrál 16 utkání a zaznamenal jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Jan Kopic Čerstvě třiatřicetiletý záložník Jan Kopic odehrál v Plzni už osm sezon. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té další se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. V nedávno skončeném ročníku se v lize dostal na hřiště jednadvacetkrát. Dal tři góly, zaznamenal tři asistence a pomohl k třetímu místu. V Plzni loni v létě prodloužil kontrakt o dva roky. Foto: Profimedia.cz

Aleš Čermák Aleš Čermák sice odehrál v sezoně 2022/23 v dresu Plzně jen devět utkání než v lednu odešel na hostování do Bohemians, ale to ho opravňuje, aby byl do tohoto výběru zařazen. Osmadvacetiletý záložník začínal ve Spartě, hostoval v Hradci Králové a Mladé Boleslavi, a v roce 2017 zamířil do Plzně. Na západě Čech si vybudoval poměrně silnou pozici a na hřišti dokazoval, že v případě jeho angažmá Viktorka neprohloupila. V Plzni si jednoho z nejkreativnějších ligových záložníků pojistili smluvně do roku 2023, ale už nyní je jasné, že se do Štruncových sadů z hostování nevrátí, protože zamíří jako volný hráč do Dunajské Stredy. Foto: Profimedia.cz