Promarněný talent. Těchto 5 velkoklubů se v minulosti zajímalo o Václava Kadlece

Václav Kadlec patřil svého času k největším talentům českého fotbalu. Už v 16 letech ho za deset milionů korun koupila Sparta a věštila se mu zářivá kariéra. V průběhu dalších let se o něj zajímal Leverkusen, Hamburk, Dynamo Kyjev či PAOK Soluň, sledovaly ho však i přední evropské velkokluby. Pět z nich najdete v následujících kapitolách.

Ano, v minulosti se spekulovalo o zájmu Arsenalu o Václava Kadlece. Bývalý manažer Arséne Wenger byl vyhlášený díky práci s mládeží a jedním z hráčů, na které měl zálusk, měl být talent z Letné. Londýnský klub Kadlece údajně sledoval, Tomáš Rosický ale nového českého spoluhráče do týmu nedostal.

V roce 2009 se do hry o Václava Kadlece vložila Chelsea. O zájmu londýnského velkoklubu informoval list Daily Mirror, který o něm psal jako o novém Rosickém. Kadlec však v Premier League nikdy nehrál.

Když před lety Dortmund kraloval německé Bundeslize a zářil v Lize mistrů, bylo jasné, že některé své opory neudrží. Bývalý kouč Jürgen Klopp, který vždy rád pracoval s mladými hráči, údajně sledoval i Václava Kadlece. Ten nakonec do Německa zamířil, místo Dortmundu ale posílil Frankfurt.

Pokračování 6 / 6

Sporting Lisabon

V roce 2015 patřil Václav Kadlec Frankfurtu, moc prostoru ale nedostával. Proto se spekulovalo o jeho odchodu a deník Bild přišel s několika variantami. Jednou z nich byl Sporting Lisabon, který výrazně zaostával za Portem i Benfikou a hledal posily do útoku. Zaměřil se na Kadlece, ten ale později zamířil do Sparty a poté do dánského Midtjyllandu.

Foto: Profimedie.cz