Promarněný talent. Připomeňte si 5 velkoklubů, které se kdysi zajímaly o Václava Kadlece

Václav Kadlec patřil svého času k největším talentům českého fotbalu. Už v 16 letech ho za deset milionů korun koupila Sparta a věštila se mu zářivá kariéra. V průběhu dalších let se o něj zajímal Leverkusen, Hamburk, Dynamo Kyjev či PAOK Soluň, sledovaly ho však i přední evropské velkokluby. Pět z nich najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Arsenal

Je to už sedm roků, co se spekulovalo o zájmu Arsenalu. Tehdejší manažer Arséne Wenger byl vyhlášený díky práci s mládeží a jedním z hráčů, na které měl zálusk, měl být talent z Letné. Londýnský klub Kadlece údajně sledoval, Tomáš Rosický ale nového českého spoluhráče do týmu nedostal.

Foto: Profimedia.cz