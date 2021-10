Prokletý post. Podívejte se, kteří hráči se v reprezentaci snažili nahradit Davida Limberského

Čekalo se, že zaujme Limberského místo, jenže Filip Novák se stálicí na levém kraji obrany nestal a fanoušci národního týmu od něj čekali víc. Jednatřicetiletý bek před rokem zamířil z Trabzonsporu do Fenerbahce, trápí jej ale časté zdravotní problémy. V utkání s Walesem dostal po delší době prostor, zápas mu ale nevyšel. Nepřesvědčil.

Aleš Matějů

V druholigové italské Brescii nastupuje na pravé straně hřiště. Stejný post mu patřil i v Plzni, v reprezentaci ale dostává více prostoru na levém kraji. Ovšem že by to od něj bylo nějaké galapředstavení, to se říct nedá. Pětadvacetiletý Aleš Matějů v národním týmu ještě nepřesvědčil.

Foto: Profimedia.cz