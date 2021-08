Prokletá Bundesliga! 6 českých fotbalistů, kteří v Německu zcela pohořeli

Jsou hráči jako Tomáš Pekhart, Jan Morávek či Adam Hloušek, kteří sice v Německu neudělali díru do světa, ale ani ostudu. Martin Fenin si po jistý čas také nevedl ve Frankfurtu úplně zle. Na druhé straně jsou čeští fotbalisté, kteří v zemi našich západních sousedů doslova vybouchli. Vybrali jsme jich šest a jejich jména i fotbalové příběhy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Václav Kadlec Poté, co Sparta v roce 2013 nepostoupila do Evropské ligy, dala Václavu Kadlecovi svolení k odchodu a prodala ho s velkou pompou za více než sto milionů korun do Frankfurtu. Všeobecně se očekávalo, že talentovaný útočník, který odcházel jako hvězda tuzemské soutěže, se rychle prosadí i v Bundeslize. Výjimečný ročník. 13 výborných českých fotbalistů, kteří se narodili v roce 1992 V novém působišti se sice uvedl skvěle, postupně ale uvadal, a v únoru roku 2015 se vrátil na hostování na Letnou. Po návratu do Německa však odehrál v sezoně 2015/16 jen pět ligových zápasů a následně přestoupil do dánského Midtjillandu, odkud se za 73 milionů korun vrátil opět do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Petr Jiráček Ještě v roce 2008 nastupoval v Sokolově. Pak ale odešel do Plzně a obrátil kariéru naruby. Ve Viktorce brzy vyrostl v oporu základní sestavy a měl obrovský podíl na premiérovém titulu a postupu do Ligy mistrů. Dostal se i do reprezentace a dokonce byl přirovnáván k Pavlovi Nedvědovi. Půl roku před Eurem v Polsku a na Ukrajině, které mu náramně vyšlo, se upsal Wolfsburgu. Jak to všechno začalo? Sestava, která vykročila k prvnímu plzeňskému titulu Začal velmi dobře a ve čtvrtém zápase dal dvě branky. Pak se ale začal vytrácet ze sestavy a v létě roku 2012 podepsal čtyřletý kontrakt s Hamburkem. V týmu z přístavního města odehrál přes 50 zápasů, dostal několik šancí, nikdy ale nenaplnil to, co se od něj čekalo. Foto: Profimedia.cz

Milan Petržela Záložník Milan Petržela stál na začátku slavné plzeňské éry. Skvělými výkony, kterými se prezentoval i na evropské scéně, se dostal do reprezentace a „vykopal“ si i zahraniční přestup. ŽEBŘÍČEK: 10 nejlepších střelců Viktorie Plzeň v historii Evropské ligy Viktorka ho prodala po Euru 2012 asi za deset milionů korun do Augsburgu, kde podepsal dvouletou smlouvu. V prvních sedmi zápasech nastoupil šestkrát, poté se ale vytratil ze sestavy, celkově odehrál jen 12 duelů a po roce byl zpět v Plzni. Foto: Profimedia.cz

Václav Pilař Václav Pilař měl smůlu. Do Německa odešel po skvělém Euru 2012, na kterém patřil k nejlepším českým hráčům, a těšil se na výzvu ve Wolfsburgu. Jenže krátce po evropském šampionátu se zranil a nadlouho vypadl ze hry. Plzeňské legendy. Jaká sestava vybojovala první postup do Ligu mistrů? Ve svém novém týmu neodehrál ani jeden zápas a putoval do Freiburgu. Zasáhl ale jen do šesti duelů, opět ho provázely zdravotní trable a v roce 2015 se vrátil na hostování do Plzně. Viktorka ho poté koupila zpět. Foto: Profimedia.cz

František Rajtoral Dalším plzeňským hráčem, který to zkoušel v Německu, byl František Rajtoral. Ale ani on nepochodil. Rodák z Příbrami se vydal do světa na konci ledna 2014, kdy odešel na hostování s možností opce do Hannoveru. VIDEO Z ARCHIVU: Z Příbrami až na vrchol. Připomeňte si fotbalovou kariéru Františka Rajtorala V dresu tradičního bundesligového klubu odehrál sedm zápasů, všechny v základní sestavě, tím ale jeho německá anabáze skončila. Po půl roce se vrátil do Plzně. Od léta roku 2016 byl hráčem tureckého Gaziantepsporu, kde měl uzavřenou dvouletou smlouvu. Jeho působení tam ale skončilo nešťastně - 23. dubna 2017 ve svém tamním bytě v spáchal sebevraždu. Foto: Profimedia.cz