Proklatě hořké vzpomínky. Připomeňte si 17 největších trapasů české fotbalové reprezentace

Island – Česká republika 3:1 (2001 – kvalifikace MS)

Když o rok později Češi prohráli na Islandu, bylo zle. Do zápasu sice naskočily všechny hvězdy, ovšem Nedvěd, Rosický ani Baroš na soupeřovu obranu dlouho recept nenašli. Navíc šel před přestávkou do sprch předčasně Koller. A to rozhodlo. Island po změně stran nasázel Srníčkovi tři branky, což jen přispělo k tomu, že Češi na mistrovství světa do Japonska a na korejský poloostrov nejeli.

Foto: Profimedia.cz