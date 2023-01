Produktivní bráchové. 10 sourozeneckých dvojic, které nasbíraly v součtu nejvíc bodů v historii NHL

Legendární bratrská dvojice Phil a Tony Espositovi. I když byl Tony brankářem, společně s Philem jsou dvanáctým nejproduktivnějším sourozeneckým párem v historii NHL. (Foto: Profimedia.cz) Momentálně najdeme v NHL přes tři desítky bratrských dvoji - namátkou třeba sourozence Bennovy, Jonesovy či Schennovy. Žádné aktivní rodinné duo však nefiguruje v elitní desítce historického žebříčku podle součtu nasbíraných bodů. Které páry v ní figurují, na to odpovídají následující kapitoly a fotogalerie. V NHL samozřejmě hráli i více než dva bratři - jde například o sourozence Sutterovy, jichž působilo v elitní zámořské lize dokonce šest a v součtu jsou nejproduktivnějšími bratry v dějinách NHL. Pro tento žebříček jsme však vždy vybírali jen dva nejproduktivnější.

10. Alain a Mario Lemieux – 1795 bodů (72 + 1723)

Mario Lemieux je jedním z nejslavnějších hokejistů všech dob. Málokdo ví, že v NHL si zahrál také jeho bratr Alain. (Foto: Profimedia.cz) V případě bratrů Lemieuxových ten mladší vysoko přerostl toho staršího. A to jak v centimetrech (Mario je o 11 centimetrů vyšší než Alain), tak v míře hokejové slávy. Hned v premiérové sezoně se stal urostlý Mario ozdobou nejslavnější ligy světa. Do statistik si zapsal rovných sto bodů (43+57) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Už tehdy bylo jasné, že jednou může přivést Pittsburgh na absolutní vrchol, a to se také o pár let později stalo. Ideální pětka Pittsburghu z 90. let. Samozřejmě s Jágrem a Lemieuxem! Mario Lemieux byl hráčem, jehož jméno se stalo synonymem klubové věrnosti. Super Mario, jak se mu také přezdívalo, zvládl odehrát v Pittsburghu sedmnáct sezon, z toho šest v 90. letech. Mohlo jich být víc, ale jeho kariéru poznamenala zranění a vážná nemoc. Nebýt toho, mohl směle útočit na nepřekonatelné rekordy Wayna Gretzkyho. I tak se nesmazatelně zapsal do dějin světového hokeje. Je držitelem mnoha rekordů, které jeho následovníci budou jen těžko překonávat. V poslední dekádě minulého století ve 318 zápasech nastřílel 268 gólů, posbíral 388 asistencí a dvakrát dovedl Tučňáky ke Stanley Cupu. Mimo jiné získal šestkrát Art Ross Trophy (čtyřikrát v 90. letech) a třikrát Hart Trophy (dvakrát v 90. letech). Kariéra jeho staršího sourozence Alaina v NHL čítá 119 utkání, ve kterých nasbíral 72 bodů, což na centra, který měl v popisu práce defenzivní úkoly, není vůbec špatná bilance. Během pěti sezon oblékal dresy dvou klubů – St. Louis Blues a Quebecu Nordiques. I díky jeho skromnému bodovému příspěvku však Lemieuxovi figurují mezi nejproduktivnějšímu bratrskými páry v historii NHL v elitní desítce.

9. Sylvain a Pierre Turgeon – 1822 bodů (495 + 1327)

Pierre Turgeon na své poslední štaci v NHL - kariéru zakončil v Coloradu. V nejslavnější hokejové soutěži světa zanechal stopu také jeho bratr Silvain. (Foto: Profimedia.cz) Kdo byl slavnějším z bratrské dvojice Turgeonů? Bezesporu mladší Pierre, který v NHL odehrál dvakrát víc zápasů než Silvain a nasbíral v nich 1327 bodů za 515 gólů a 812 asistencí. Válel v 80. letech minulého století za Buffalo Sabres, později oblékal dresy New Yorku Islanders, Montrealu Canadiens, St. Louis Blues, Dallasu Stars a Colorada Avalanche. Prakticky všude, kde působil, se stal kultovním hráčem, na něhož fanoušci dodnes s láskou vzpomínají. 11 nejproduktivnějších osmnáctiletých útočníků v historii NHL V Montrealu se Pierre minul s bratrem Silvainem, který v klubu působil o pár let dříve. Nejlepší léta však strávil starší sourozenec v Hartfordu, kde se dvakrát dostal na(d) metu 70 kanadských bodů za sezonu.

8. Bobby a Dennis Hull – 1824 bodů (1170 + 654)

Dennis a Bobby Hullové jsou jednou z mála bratrských dvojic z NHL, které strávily podstatnou část kariéry společně v jednom klubu. (Foto: Profimedia.cz) Legendární Bobby Hull spojil svou kariéru v NHL s Chicagem. V roce 1972 přestoupil do Winnipegu, který hrál v konkurenční soutěži WHA, a strávil tam sedm sezon. Nebýt tohoto kroku, zbořil by patrně v NHL všechny rekordy legendárního Gordieho Howea. Hull byl excelentním bruslařem a měl ve své době údajně nejtvrdší střelu golfovým úderem na světě – rychlost puků, které posílal na branku prý přesahovala 170 kilometrů v hodině. Jeho rána zápěstím dosahovala rychlosti přes 155 km/h. A to bylo v době, kdy brusle vážily o dost víc než dneska a hokejky byly ze dřeva. Jak by asi válel s dnešním vybavením a lehkými grafitovými holemi? ŽEBŘÍČEK: 12 nejlepších levých křídel v historii světového hokeje Kromě toho, že vyhrál s Chicagem Stanley Cup a s Winnipegem třikrát triumfoval ve WHA, stal se v obou soutěžích nejužitečnějším hráčem, třikrát získal Art Ross Trophy a byl klíčovým mužem reprezentace javorového listu na Kanadském poháru v roce 1976. I přes problémy se zraněním odehrál 23 profesionálních sezon a je považován za nelepší levé křídlo všech dob. Málokdo ví, že skvělým hokejistou byl i jeho mladší bratr Dennis, který stejně jako Bobby strávil drtivou část kariéry v NHL v dresu Chicaga. Na kontě má téměř tisícovku utkání v základní části soutěže a 654 bodů za 303 gólů a 351 asistencí.

7. Gordie a Vic Howe – 1857 bodů (1850 + 7)

Legendární Gordie Howe v akci. Zatímco jeho kariéra v NHL vzbuzuje úctu a respekt, o tom, že v soutěži hrál i jeho bratr Vic, ví dnes už jen zasvěcení. (Foto: Profimedia.cz) „Mr. Hockey“ – tak se mu přezdívalo. Hokejový talent Gordieho Howea byl totiž obrovský. V nejlepším období kariéry – mezi lety 1950 až 1960 - ho odborníci popisovali jako nejchytřejšího a nejtvořivějšího hráče, jaký se kdy narodil. Gordie Howe bořil rekordy, ale ten nejobdivuhodnější je délka jeho kariéry. Hrál od roku 1946 a v NHL skončil v dresu Detroitu v roce 1971, když mu bylo 43 let. S hokejem ale nesekl. Vydržel bez něj jen dvě sezony a v roce 1973 naskočil do soutěže WHA, kde zvládl šest ročníků v týmech Houston Aeros a New England Whalers. V sezoně 1979/80 se v 51 letech vrátil do NHL a odehrál 80 zápasů za Hartford Whalers. Zaznamenal v nich 15 branek a 26 asistencí. 12 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek Čtyřikrát vyhrál Stanley Cup, třiadvacetkrát se dostal do All-Star týmu NHL a šestkrát získal Hart Trophy pro nejlepšího hráče soutěže. Podařilo se mu to v několika hokejových epochách, což je takřka neuvěřitelný výkon. Poprvé se tak stalo v roce 1951, naposled o 12 let později. Jeho bratr Vic naskočil na pravém křídle jen k 33 zápasům v NHL v dresu New Yorku Rangers a zaznamenal v nich pouhých sedm bodů. Kdyby dosahoval aspoň z poloviny kvalit Gordieho, mohli být nejproduktivnější bratrskou dvojicí v historii soutěže.

6. Peter a Anton Šťastný – 1875 bodů (1239 + 636)

Peter Šťastný patří nejen k největším legendám slovenského hokeje, velmi výraznou stopu zanechal také v zámořské NHL spolu s bratry Antonem a Mariánem. (Foto: Profimedia.cz) Kdyby slovenský útočník Peter Šťastný emigroval z Československa o pár let dříve, mohl být spolu s mladším bratrem Antonem v tomto žebříčku ještě výš. I tak ale dohromady zvládli nasbírat během kariéry v NHL úctyhodných 1875 bodů, přičemž Peter se na této sumě podíle dvěma třetinami. Výjimeční! 13 hráčů, kteří si připsali v jednom utkání v NHL aspoň 8 bodů Oba měli to štěstí, že nastupovali společně v dresu Quebecu Nordiques dlouhých devět sezon, z toho čtyři roky s nimi válel i bratr Marián, který v NHL zaznamenal 294 bodů). Především Peter se stal nejen klubovou legendou, ale respektovaným hráčem kanadské reprezentace, jíž pomohl v polovině osmdesátých let k vítězství na Kanadském poháru. V roce 1998 byl uveden do Hokejové síně slávy.

5. Frank a Peter Mahovlich – 1876 bodů (1103 + 773)

Frank Mahovlich v dresu Montrealu, jemuž pomohl v 70. letech dvakrát vybojovat Stanley Cup. Velmi dobrým hokejistou byl také jeho bratr Peter. (Foto: Profimedia.cz) Frank Mahovlich, který dostal přezdívku „The Big M“, byl urostlý a silný hráč. Podle mnohých odborníků prakticky neměl slabinu. V knize „Maple Leaf Legend“ píše Mark Leonetti: „Mahovlich se na ledě pohyboval jako plnokrevník – měl impozantní postavu, byl silný a dynamický bruslař. Dokázal rozpoznat správný okamžik, když má zabrat a pak nebyl k zastavení. Uměl projít s pukem přes půl hřiště, pohrát si s obránci a dát gól.“ Byl typem útočníka, který se poctivě zapojoval do defenzivní činnosti a pomáhal obráncům. Paradoxně si tímto stylem proti sobě poštval fanoušky, kteří nedokázali pochopit, proč se skvělý útočník nehrne stále jen před branku. Navzdory příšernému vztahu s trenérem Imlachem, pomohl Torontu vyhrál čtyřikrát Stanley Cup, dvakrát si pak pocity vítěze zažil na začátku 70. let v Montrealu. Gáborík, Mahovlich a 8 nejpovedenějších trejdů, které se v play-off vyplatily Definitivně se rozloučil s hokejem v roce 1979, o dva roky později byl uveden do Hokejové síně slávy a v roce 1990 do Kanadské sportovní síně slávy. V roce 1998 se stal senátorem. I když jeho mladší bratr Peter nikdy nedosáhl Frankovy proslulosti, býval to také vynikající hráč. Stejně jako on hrával na levém křídle, v NHL naskočil do 884 zápasů, v nichž nasbíral do statistik 773 bodů (288+485) a výrazně přispěl k tomu, že jsou čtvrtou nejproduktivnější sourozeneckou dvojicí v dějinách soutěže.

4. Marcel a Gilbert Dionne – 1911 bodů (1771 + 140)

Marcel Dionne patří ke zlaté generaci kanadských hokejistů 70. a 80. let minulého století. V NHL hrál i jeho méně slavnější bratr Gilbert. (Foto: Profimedia.cz) Kanada neměla mnoho lepších hokejistů, než jakým byl Marcel Dionne. Subtilní centr rozdělil kariéru v NHL mezi tři kluby – Detroit, Los Angeles a New York Rangers. Během devatenácti sezon zaznamenal v základní části soutěže 1771 bodů (731+1040) a i když se nikdy neradoval ze zisku Stanley Cupu, stal se nezapomenutelnou legendou 70. a 80. let. 7 čísel, jež byla v klubech NHL nejčastěji vyřazena a nikdo je už nebude nosit Jeho o devatenáct let mladší bratr Gilbert toho zvládl v NHL podstatně méně – odehrál jen 223 zápasů, ve kterých posbíral do statistik 140 bodů (61+79). Na rozdíl od slavnějšího bratra má však prsten pro vítěze Stanley Cupu, který si vysloužil v sezoně 1992/93 v Montrealu. Hokejový život umí být někdy pořádně ironický…

3. Maurice a Henri Richard – 2012 bodů (966 + 1046)

Bratři v jednom triku. Sourozenci Richardovi - Henri a Maurice - se stali legendami Montrealu Canadiens. (Foto: Profimedia.cz) Jestliže existuje hráč, který jednou provždy změnil hokej, je to Maurice Richard. Z kanadského útočníka, který celou kariéru strávil v Montrealu, se stala ikona tohoto sportu a v rodné zemi ho považují za jednu z největších sportovních legend všech dob. Dobový tisk o něm psal v superlativech. Ne náhodou dostal přezdívku „Raketa.“ Pomohl Montrealu vyhrát osm Stanley Cupů. Přestože v 50. a 60. letech minulého století bylo snadnější tuto trofej získat než v dnešní době, je to obdivuhodný výkon. 10 nejlepších hokejistů všech dob, kteří už ukončili sportovní kariéru Richard se stal vůbec prvním hokejistou, který v základní sezoně NHL překonal magickou hranici padesáti nastřílených branek v padesáti zápasech. Dalších 36 let to nedokázal nikdo zopakovat. Dodnes se to kromě něho povedlo jen čtyřem hokejistům. Přitom to nebyl ryzí střelec jako třeba Bossy nebo Hull, ale kreativní hokejista. Který sbíral i hodně asistencí. O jeho výjimečnosti a velikosti svědčí fakt, že do Hokejové síně slávy byl uveden bezprostředně poté, co ukončil kariéru. V jeho případě bylo zrušeno povinné tři roky dlouhé čekací období na tuto postu. Zemřel v květnu roku 2000 a do montrealského chrámu, kde leželo jeho tělo, se s ním přišlo rozloučit přes sto tisíc lidí. Pohřeb na státní útraty vysílala kanadská televize přímým přenosem po celé zemi. Na náhrobku má napsáno své životní kredo: „Nikdy se nevzdávej.“ Zbožňovaní a uctívaní. 10 legendárních kapitánů Montrealu Canadiens Jeho bratr Henri byl jen 170 centimetrů vysoký prcek, který však fyzické nedostatky vyvažoval rychlostí a kouzelně šikovnýma rukama. Vynikající centr odehrál v Montrealu celou kariéru, která čítala rovných dvacet sezon. Poslední čtyři - v letech 1971 až 1975 - strávil v kapitánském dresu. Henri ukončil kariéru s bilancí 1256 zápasů v základní části soutěže, v nichž nasbíral 1046 bodů (358+688). V play-off zvládl 180 utkání s bilancí 49 branek a 80 asistencí. Desetkrát si zahrál v All-Star Game, ve dvou sezonách byl nejlepším nahrávačem soutěže (1957/58 a 1962/63). Získal víc prstenů pro vítěze Stanley Cupu, než má prstů na rukou (11). Jeho jméno bude navždy patřit mezi největší hokejové legendy.

2. Henrik a Daniel Sedin – 2111 bodů (1070 + 1041)

Henrik a Daniel Sedinovi jsou momentálně nejproduktivnější aktivní bratrskou dvojicí v NHL. (Foto: Profimedia.cz) Švédská dvojčata Daniel a Henrik Sedinové byla draftována v roce 1999 z druhé respektive třetí pozice Vancouverem Canucks, kde působila během celé kariéry. Rodáci ze švédského Örnsköldsviku dokázali kombinovat téměř naslepo. Sourozenci Sedinovi a 21 dalších bratrů, kteří se potkávají na ledě v NHL Oba bratři na společné konto přispívali víceméně vyrovnaně – o chlup lepší byl Henrik, který těžil body hlavně z perfektních nahrávek, jeho dvojče bylo zase lepším střelcem.