Prodlouží si sezonu? 7 útočníků Sparty, kteří mohou zabojovat o mistrovství světa

Reprezentační kouč Kari Jalonen už brzy začne skládat tým pro blížící se mistrovství světa. Do přípravy zřejmě povolá i několik hráčů Sparty, na výběr má ze sedmi útočníků Pražanů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Vladimír Sobotka

Díky své kariéře se řadí mezi největší osobnosti extraligy. Řadu let působil v NHL, zahrál si i za ruský Omsk, byl taky ve Švýcarsku. Loni startoval na olympiádě a letos naskočil do tří duelů Švédských her. V základní části posbíral 35 bodů, v play-off dal dva góly a přidal dvě nahrávky. Pro Spartu je pětatřicetiletý forvard velmi důležitý, vsadí na něj i kouč Jalonen?

