Proč nejsou v nominaci? 5 extraligových útočníků, kteří chybí v reprezentaci

Pokud na olympiádu do Pekingu nakonec nepojedou hráči z NHL, měl by být český tým pod pěti kruhy hodně podobný tomu, který se objeví na Channel One Cupu. Některá jména ale rozpoutala bouřlivé diskuze. Stejně jako to, že v týmu chybí někteří extraligové útočníci. Kdo taky mohl pomýšlet na nominaci, ale nakonec se jí nedočkal? Podívejte se.

Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz