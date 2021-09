Proč nedostali šanci? Pět opomíjených hráčů, kteří by si zasloužili místo v reprezentaci

Trenér Jaroslav Šilhavý nemohl z nejrůznějších důvodů povolat Patrika Schicka, Lukáše Masopusta, Ondřeje Čelůstku, Ondřeje Kúdelu nebo Pavla Kadeřábka. Během srazu mu navíc vypadli Tomáš Vaclík a Jakub Jankto. O to překvapivější bylo, že reprezentační šanci nedostalo pět opomíjených hráčů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Ale proč v nominaci chyběl Matouš Trmal? Dvaadvacetiletý gólman jako jeden z mála českých brankářů pravidelně chytá v zahraničí a patří k oporám portugalské Guimaraese. V letošních čtyřech zápasech vychytal tři čistá konta, na reprezentaci je to ale málo.

Není divu, devětadvacetiletý levonohý konstruktivní bek nabral skvělou formu, kterou potvrzuje v každém kole. V reprezentaci by navíc v případě potřeby mohl naskočit i vlevo, premiérovou šanci v národním týmu ale nedostal.

Také jeho jméno bylo hodně diskutované. Jaroslav Zelený se sice neprosadil do kádru Slavie, místo toho ale předvádí parádní výkony v Jablonci. Z postu levého obránce se posunul na stopera a na tomto místě patří mezi nejlepší hráče ligy. V létě o něm dokonce uvažovala i Sparta.

Nedočkal se ani nyní, když trenéra Šilhavého trápily problémy s levým krajem obrany, které by mohl pomoct vyřešit. Jednatřicetiletý Jan Lecjaks, jenž před lety hrával ligu za Plzeň, už se možná naděje na reprezentační dres vzdal.

Sbíral zkušenosti v Anderlechtu, pravidelně hrával za švýcarský Bern, nastupoval v Dinamu Záhřeb, teď je druhým rokem oporou kyperské Omonie, ani to mu ale na reprezentaci nestačilo a na premiéru v národním týmu čeká.

Jan Kliment

Stanislava Tecla chválí ve Slavii i reprezentaci. Jeho práce je vidět, všechno to však má jednu trhlinu – Tecl nedává góly. O to překvapivější bylo, když se dostal do národního týmu, kterému chyběli Patrik Schick i Tomáš Pekhart.

Třeba i na úkor Jana Klimenta. Ten dal loni za Slovácko deset branek a patřil k nejlepším útočníkům soutěže. Nyní osmadvacetiletý forvard působí ve Wisle Krakov a v pěti zápasech polské ligy se trefil už dvakrát, v reprezentaci se ale naposledy objevil v roce 2017.

