Problém pro Liberec?! 5 důležitých hráčů, kteří jsou ve Slovanu jen na hostování

Matěj Chaluš (Malmö)

Šestadvacetiletý obránce se z Liberce odrazil do švédského Malmö, v létě se však ze severu Evropy vrátil do Slovanu. Nejprve na půlroční hostování, to se však následně prodloužilo i na jaro. Matěj Chaluš patří k oporám Liberce, hraje v základu a na kontě má i tři ligové branky. Pokud se v létě vrátí do Švédska, týmu bude hodně chybět.