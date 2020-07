Přišli jen na skok, pak řekli sbohem. 9 nejlepších hokejistů v historii Toronta, kteří strávili v klubu jen jedinou sezonu

Zřejmě jste o nich už slyšeli nebo četli a mnohé z nich jistě považujete za excelentní hokejisty, ale možná jste zapomněli na to, že část svého sportovního života v NHL hájili barvy Toronta. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete devět nejlepších hráčů (vyjma těch současných), kteří bojovali za Maple Leafs v elitní zámořské lize jen jedinou sezonu.

9. Mason Raymond (Kanada) Sezona: 2013/14

Bilance: 82 zápasů – 45 bodů (19+26) Když v roce 2013 podepsali v Torontu jednoletou smlouvu s kanadským křídlem Masonem Raymondem, asi netušili, že za velmi nízký plat získali překvapivě produktivního hokejistu. Rychlý forvard odehrál všechny zápasy základní části soutěže, v nichž zaznamenal do statických kolonek 45 bodů za 19 branek a 26 nahrávek. Do play-off se však mužstvo neprobilo a Raymond následně zamířil za lepšími podmínkami do Calgary, kde podepsal tříletý kontrakt s průměrnou roční gáží přes tři miliony dolarů. V klubu však vydržel jen dvě sezony, pak byl vyplacen ze smlouvy. Následně se ještě epizodně mihl v Anaheimu a ročník 2017/18 strávil v Evropě, kde působil ve švýcarském Bernu, kde se v roce 2018 jeho kariéra uzavřela. Foto: Profimedia.cz

8. Bill Flett (Kanada) Sezona: 1974/75

Bilance: 77 zápasů – 40 bodů (15+25) Byť strávil útočník Bill Flatt v dresu Toronta pouze jedinou sezonu, mnozí fanoušci na něho dodnes nezapomněli, a to nejen kvůli skvělým výkonům, kterými se prezentoval, ale také zásluhou jeho zjevu. Přezdívalo se mu „Kovboj“ a byl předchůdcem dnešních vousáčů na ledových plochách. Do kanadského klubu přišel v roce 1974 poté, co získal s Philadelphií Stanley Cup. V 77 střetnutích posbíral 40 bodů a pomohl mužstvu do play-off, kde však Maple Leafs vypadli ve čtvrtfinále právě s Flyers, kteří pak podruhé v řadě dokráčeli k zisku nejcennější trofeje. Po sezoně zamířil Flett do Atlanty, kde pobyl necelé dva roky a následně uzavřel kariéru třemi kompletními ročníky v Edmontonu.

7. Mike Ridley (Kanada) Sezona: 1994/95

Bilance: 48 zápasů – 37 bodů (10+27) Sezonu 1994/95 poznamenala výluka NHL. Kanadského centra Mikea Ridleyho zastihla v dresu Toronta. Odehrál všech 48 utkání a stejně jako v předchozích více než sedmi ročnících v dresu Washingtonu byl nesmírně produktivní. Nastřílel 10 branek a k nim přidal 27 nahrávek. Dalších sedm střetnutí, ve kterých posbíral čtyři body (3+1) přidal v play-off, Toronto však po sedmizápasové bitvě padlo s Chicagem. Ridley pak zvládl ještě dvě sezony ve Vancouveru a v roce 1997 se s NHL definitivně rozloučil. V elitní lize odehrál 866 utkání, ve kterých posbíral 758 bodů (292+466), v play-off naskočil do 104 střetnutí a nasbíral 78 bodů (28+50).

6. Bob Manno (Itálie) Sezona: 1981/82

Bilance: 72 zápasů – 50 bodů (9+41) Obránce Bob Manno se narodil v Kanadě, ale na mezinárodní scéně reprezentoval vlast svých předků, tedy Itálii. V roce 1976 byl draftován ve druhém kole Vancouverem, kde strávil svých prvních pět let v NHL. Následně se přesunul do Toronta, kde zažil životní sezonu. V ročníku 1981/82 posbíral v 72 zápasech 50 bodů za devět branek a 41 nahrávek. Protože se Maple Leafs ale nedostali do play-off, odskočil si ještě na mistrovství světa, kde hrál poprvé za Itálii a tam také strávil následující ročník. Pak se vrátil do NHL, kde ještě dva roky hájil barvy Detroitu. Po sezoně 1984/85 se přesunul už natrvalo do Itálie, kde hrál až do roku 1994, kdy ukončil kariéru.

5. Marián Šťastný (Slovensko) Sezona: 1985/86

Bilance: 70 zápasů – 53 bodů (23+30) Z legendárního slovenského tria bratrů Šťastných je Marián tím, který zanechal v NHL nejméně výraznou stopu. Do Ameriky totiž emigroval nejpozději. Se svými sourozenci však čtyři sezony nastupoval na led v dresu Quebecu Nordiques. V roce 1985 – ve 32 letech - byl vytrejdován do Toronta, kde strávil poslední ročník ve slavné zámořské soutěži. Nebyl sice tak produktivní jako v prvních dvou letech v Quebecu, ale i tak patřil k nejlepším hráčům Maple Leafs. V 70 utkáních zaznamenal 53 bodů a pomohl mužstvu do play-off, v němž ale skončilo v semifinále Západní konference. Po sezoně v Torontu dal NHL sbohem, odletěl do Evropy, odehrál ještě sezonu ve Švýcarsku a ukončil kariéru.

4. Brian Leetch (USA) Sezona: 2003/04

Bilance: 15 zápasů – 15 bodů (2+13) Brian Leetch je dozajista nejlegendárnějším hokejistou v předlouhé historii New Yorku Rangers, kde strávil téměř 17 kompletní sezon. Během té poslední (2003/04), byl však vytrejdován do Toronta, které tehdy mocně toužilo po Stanley Cupu, a ostřílený zadák měl být klíčovým hráčem k jeho zisku. Hokejoví giganti a titáni. Toto je 10 největších legend v historii New Yorku Rangers Leetch stihl v základní části odehrát 15 utkání, v nichž posbíral stejný počet bodů (2+13). V play-off pak ve 13 zápasech nasbíral do statistik osm asistencí. Maple Leafs ale nepřešli přes druhé kolo, v němž týmu vystavila stopku Philadelphia. O tom, jak důležitým článkem mužstva ale tehdy šestatřicetiletý Leetch byl, svědčí jeho průměrný čas na ledě. V základní části soutěže činil přes 26 minut, v play-off pak dokonce přes 28 minut. Foto: Profimedia.cz

3. Róbert Švehla (Slovensko) Sezona: 2002/03

Bilance: 82 zápasů – 45 bodů (7+38) Slovenský zadák Róbert Švehla spojil kariéru v NHL s Floridou. V dresu Panthers působil osm sezon, v roce 2002 však podepsal roční kontrakt s Torontem. Ofenzivní obránce předváděl na ledě přesně to, co se od něho očekávalo. Odehrál všech 82 utkání v základní části a v nich si připsal na konto 45 bodů (7+38). Další tři body za asistence zaznamenal v sedmi zápasech play-off. Maple Leafs však vypadli po sedmizápasové bitvě s Philadelphií. Sezonu si ještě prodloužil na mistrovství světa, kde pomohl slovenskému týmu k bronzovým medailím, a po šampionátu ukončil kariéru.

2. Jason Allison (Kanada) Sezona: 2005/06

Bilance: 66 zápasů – 60 bodů (17+43) Kanadský centr Jason Allison je (možná) jedním z nejlepších hokejistů posledních několika desetiletí v NHL, o kterém jste (zřejmě) neslyšeli. Sedmnáctka draftu z roku 1993 odstartovala kariéru ve Washingtonu, ale sám sebe hokejově našel až po trejdu do Bostonu, kde patřil ve druhé polovině 90. let minulého století k nejproduktivnějším hráčům a ve své poslední sezoně v dresu Bruins (2000/01) nosil na dresu kapitánské céčko. Byl to jeho vůbec nejlepší ročník v NHL, v němž zaznamenal v 82 zápasech 95 bodů (36+59). Allison nebyl nijak zvlášť dobrý bruslař, ale měl cit pro přesnou a dobře načasovanou nahrávku i na góly. V roce 2001 odešel z Bostonu do Los Angeles, ale v průběhu druhé sezony v Kalifornii ho zastavilo v rozletu zranění krku a otřes mozku. V sezonách 2003/04 a 2004/05 neodehrál jediné utkání, pak podepsal jednoletou smlouvu s Torontem na 1,5 milionu dolarů. Kanadskému klubu se to vyplatilo. I po více než dvouleté pauze ukázal tehdy třicetiletý Allison, že má ještě pořád na NHL. V 66 zápasech posbíral 60 bodů. Po sezoně se stal volným hráčem, ale Toronto mu novou smlouvu nenabídlo a on už se pak v elitní zámořské lize nikdy neobjevil. Foto: Profimedia.cz