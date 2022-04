Přišli jen na skok, pak řekli sbohem. 10 nejlepších hráčů v historii Toronta, kteří strávili v klubu jen jedinou sezonu

Zřejmě jste o nich už slyšeli nebo četli a mnohé z nich jistě považujete za excelentní hokejisty, ale možná jste zapomněli na to, že část svého sportovního života v NHL hájili barvy Toronta. V následujících kapitolách najdete devět nejlepších hráčů (vyjma těch současných), kteří bojovali za Maple Leafs v elitní zámořské lize jen jedinou sezonu.

10. Joe Thornton (Kanada) Sezona: 2020/21

Bilance: 44 zápasů – 20 bodů (5+15) Joe Thornton není jen legendou NHL, ale také klubu San Jose Sharks, kde působil od roku 2005, kdy byl do Kalifornie vytrejdován za tři hráče (Marco Sturm, Wayne Primeau Brad Stuart) z Bostonu. Pro Bruins to byl jeden z nejhorších obchodů v dějinách klubu, pro Sharks možná nejlepší. Od té doby se totiž Thornton stal jedním z nejvlivnějších hráčů v klubové historii. Nikdo nemá na kontě víc plusových bodů než on ani víc asistencí. 10 nejproduktivnějších hráčů v NHL v 90. letech minulého století. Jaromír Jágr neměl konkurenci Kvůli urostlé postavě a metrákové hmotnosti dostal přezdívku „Jumbo“, která skvěle seděla také k jeho hernímu stylu. Když se rozjel s pukem směrem k brance soupeře, málokdo ho dokázal zastavit. Obrovsky silný byl především při hře u mantinelů. Jeho velkou předností bývala vyrovnanost výkonů Jako by na něm přibývající léta dlouho téměř nezanechávala stopu. V roce 2020 však ze svého osudového klubu odešel, protože v San Jose o jeho služby ztratili zájem, a zamířil do Toronta. Javorovým listům se upsal na jednu sezonu, kterou však zkrátilo koronavirové běsnění. Odehrál v 44 utkání a posbíral solidních 20 bodů (5+15). Mužstvo však následně vypadlo v prvním kole play-off po sedmizápasové bitvě s Montrealem. Ve vyřazovacích bojích zaznamenal jen jediný gól. Foto: Profimedia.cz

9. Mason Raymond (Kanada) Sezona: 2013/14

Bilance: 82 zápasů – 45 bodů (19+26) Když v roce 2013 podepsali v Torontu jednoletou smlouvu s kanadským křídlem Masonem Raymondem, asi netušili, že za velmi nízký plat získali překvapivě produktivního hokejistu. Rychlý forvard odehrál všechny zápasy základní části soutěže, v nichž zaznamenal do statických kolonek 45 bodů za 19 branek a 26 nahrávek. Do play-off se však mužstvo neprobilo a Raymond následně zamířil za lepšími podmínkami do Calgary, kde podepsal tříletý kontrakt s průměrnou roční gáží přes tři miliony dolarů. V klubu však vydržel jen dvě sezony, pak byl vyplacen ze smlouvy. Následně se ještě epizodně mihl v Anaheimu a ročník 2017/18 strávil v Evropě, kde působil ve švýcarském Bernu, kde se v roce 2018 jeho kariéra uzavřela. Foto: Profimedia.cz

8. Bill Flett (Kanada) Sezona: 1974/75

Bilance: 77 zápasů – 40 bodů (15+25) Byť strávil útočník Bill Flatt v dresu Toronta pouze jedinou sezonu, mnozí fanoušci na něho dodnes nezapomněli, a to nejen kvůli skvělým výkonům, kterými se prezentoval, ale také zásluhou jeho zjevu. Přezdívalo se mu „Kovboj“ a byl předchůdcem dnešních vousáčů na ledových plochách. Do kanadského klubu přišel v roce 1974 poté, co získal s Philadelphií Stanley Cup. V 77 střetnutích posbíral 40 bodů a pomohl mužstvu do play-off, kde však Maple Leafs vypadli ve čtvrtfinále právě s Flyers, kteří pak podruhé v řadě dokráčeli k zisku nejcennější trofeje. Po sezoně zamířil Flett do Atlanty, kde pobyl necelé dva roky a následně uzavřel kariéru třemi kompletními ročníky v Edmontonu.

7. Mike Ridley (Kanada) Sezona: 1994/95

Bilance: 48 zápasů – 37 bodů (10+27) Sezonu 1994/95 poznamenala výluka NHL. Kanadského centra Mikea Ridleyho zastihla v dresu Toronta. Odehrál všech 48 utkání a stejně jako v předchozích více než sedmi ročnících v dresu Washingtonu byl nesmírně produktivní. Nastřílel 10 branek a k nim přidal 27 nahrávek. Dalších sedm střetnutí, ve kterých posbíral čtyři body (3+1) přidal v play-off, Toronto však po sedmizápasové bitvě padlo s Chicagem. Ridley pak zvládl ještě dvě sezony ve Vancouveru a v roce 1997 se s NHL definitivně rozloučil. V elitní lize odehrál 866 utkání, ve kterých posbíral 758 bodů (292+466), v play-off naskočil do 104 střetnutí a nasbíral 78 bodů (28+50).

6. Bob Manno (Itálie) Sezona: 1981/82

Bilance: 72 zápasů – 50 bodů (9+41) Obránce Bob Manno se narodil v Kanadě, ale na mezinárodní scéně reprezentoval vlast svých předků, tedy Itálii. V roce 1976 byl draftován ve druhém kole Vancouverem, kde strávil svých prvních pět let v NHL. Následně se přesunul do Toronta, kde zažil životní sezonu. V ročníku 1981/82 posbíral v 72 zápasech 50 bodů za devět branek a 41 nahrávek. Protože se Maple Leafs ale nedostali do play-off, odskočil si ještě na mistrovství světa, kde hrál poprvé za Itálii a tam také strávil následující ročník. Pak se vrátil do NHL, kde ještě dva roky hájil barvy Detroitu. Po sezoně 1984/85 se přesunul už natrvalo do Itálie, kde hrál až do roku 1994, kdy ukončil kariéru.

5. Marián Šťastný (Slovensko) Sezona: 1985/86

Bilance: 70 zápasů – 53 bodů (23+30) Z legendárního slovenského tria bratrů Šťastných je Marián tím, který zanechal v NHL nejméně výraznou stopu. Do Ameriky totiž emigroval nejpozději. Se svými sourozenci však čtyři sezony nastupoval na led v dresu Quebecu Nordiques. V roce 1985 – ve 32 letech - byl vytrejdován do Toronta, kde strávil poslední ročník ve slavné zámořské soutěži. Nebyl sice tak produktivní jako v prvních dvou letech v Quebecu, ale i tak patřil k nejlepším hráčům Maple Leafs. V 70 utkáních zaznamenal 53 bodů a pomohl mužstvu do play-off, v němž ale skončilo v semifinále Západní konference. Po sezoně v Torontu dal NHL sbohem, odletěl do Evropy, odehrál ještě sezonu ve Švýcarsku a ukončil kariéru.

4. Brian Leetch (USA) Sezona: 2003/04

Bilance: 15 zápasů – 15 bodů (2+13) Brian Leetch je dozajista nejlegendárnějším hokejistou v předlouhé historii New Yorku Rangers, kde strávil téměř 17 kompletní sezon. Během té poslední (2003/04), byl však vytrejdován do Toronta, které tehdy mocně toužilo po Stanley Cupu, a ostřílený zadák měl být klíčovým hráčem k jeho zisku. Hokejoví giganti a titáni. Toto je 10 největších legend v historii New Yorku Rangers Leetch stihl v základní části odehrát 15 utkání, v nichž posbíral stejný počet bodů (2+13). V play-off pak ve 13 zápasech nasbíral do statistik osm asistencí. Maple Leafs ale nepřešli přes druhé kolo, v němž týmu vystavila stopku Philadelphia. O tom, jak důležitým článkem mužstva ale tehdy šestatřicetiletý Leetch byl, svědčí jeho průměrný čas na ledě. V základní části soutěže činil přes 26 minut, v play-off pak dokonce přes 28 minut. Foto: Profimedia.cz

3. Róbert Švehla (Slovensko) Sezona: 2002/03

Bilance: 82 zápasů – 45 bodů (7+38) Slovenský zadák Róbert Švehla spojil kariéru v NHL s Floridou. V dresu Panthers působil osm sezon, v roce 2002 však podepsal roční kontrakt s Torontem. Ofenzivní obránce předváděl na ledě přesně to, co se od něho očekávalo. Odehrál všech 82 utkání v základní části a v nich si připsal na konto 45 bodů (7+38). Další tři body za asistence zaznamenal v sedmi zápasech play-off. Maple Leafs však vypadli po sedmizápasové bitvě s Philadelphií. Sezonu si ještě prodloužil na mistrovství světa, kde pomohl slovenskému týmu k bronzovým medailím, a po šampionátu ukončil kariéru.

2. Jason Allison (Kanada) Sezona: 2005/06

Bilance: 66 zápasů – 60 bodů (17+43) Kanadský centr Jason Allison je (možná) jedním z nejlepších hokejistů posledních několika desetiletí v NHL, o kterém jste (zřejmě) neslyšeli. Sedmnáctka draftu z roku 1993 odstartovala kariéru ve Washingtonu, ale sám sebe hokejově našel až po trejdu do Bostonu, kde patřil ve druhé polovině 90. let minulého století k nejproduktivnějším hráčům a ve své poslední sezoně v dresu Bruins (2000/01) nosil na dresu kapitánské céčko. Byl to jeho vůbec nejlepší ročník v NHL, v němž zaznamenal v 82 zápasech 95 bodů (36+59). Allison nebyl nijak zvlášť dobrý bruslař, ale měl cit pro přesnou a dobře načasovanou nahrávku i na góly. V roce 2001 odešel z Bostonu do Los Angeles, ale v průběhu druhé sezony v Kalifornii ho zastavilo v rozletu zranění krku a otřes mozku. V sezonách 2003/04 a 2004/05 neodehrál jediné utkání, pak podepsal jednoletou smlouvu s Torontem na 1,5 milionu dolarů. Kanadskému klubu se to vyplatilo. I po více než dvouleté pauze ukázal tehdy třicetiletý Allison, že má ještě pořád na NHL. V 66 zápasech posbíral 60 bodů. Po sezoně se stal volným hráčem, ale Toronto mu novou smlouvu nenabídlo a on už se pak v elitní zámořské lize nikdy neobjevil. Foto: Profimedia.cz