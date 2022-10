Priskeho „koně“. 6 hráčů Sparty, kteří v aktuální ligové sezoně zasáhli do všech zápasů

Stejně jako v předchozích sezonách, i v té současné, je Sparta v závěsu za svými rivaly v boji o titul. To však neznamená, že by dánský kouč Brian Priske nervózně zápas co zápas experimentoval se sestavou a hledal ideální složení. Někteří borci mají jeho absolutní důvěru.