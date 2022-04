Připomeňte si nejdražší odchody z české fotbalové ligy. Překoná Hložek i Součka?

Fotbalová Fortuna liga se pro zahraniční kluby stává zase zajímavou. Hodně rušno je například okolo Adama Hložka, jehož už v létě nejspíš potká životní přestup. Překoná dosavadní přestupový rekord Tomáše Součka? Podívejte se na následující kapitoly a připomeňte si nejdražší transfery v ligové historii.

Luboš Kalouda – 130 mil. korun (Brno – CSKA Moskva) Tehdejší velký talent Luboš Kalouda zářil v roce 2007 na mistrovství světa do 20 let, posléze se stal jednou z ligových hvězd a v březnu následujícího roku odešel za velké peníze z Brna do moskevského CSKA. Ofenzivní záložník ale nedostal téměř žádnou šanci, vysedával jen na tribuně a nepomohlo mu ani hostování ve Spartě. Foto: Pavel Rakusan / Ringier a.s. / CNC / Profimedia

Patrik Hrošovský – 130 mil. korun (Plzeň - Genk) Patrik Hrošovský v Plzni vyrostl v opravdovou oporu a jednoho z nejlepších hráčů ligy. Belgický Genk za devětadvacetiletého slovenského reprezentanta, který v Lize mistrů skóroval i na půdě Realu Madrid, zaplatil 130 milionů korun. Hrošovský je v Belgii dodnes a v Genku má velmi dobrou pozici. Foto: Profimedia.cz

Jan Kuchta - 130 mil. korun (Slavia – Lokomotiv Moskva) Moc lidí mu nevěřilo, Jan Kuchta ale loni ve Slavii nastřílel 15 branek a společně s Adamem Hložkem se stal nejlepším kanonýrem Fortuna ligy. Letos na podzim přidal dalších devět zásahů a vysloužil si přestup do Lokomotivu Moskva. Taky v Rusku se uvedl velmi dobře. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pavel Nedvěd – 138 mil. korun (Sparta – Lazio) Držitel Zlatého míče a jeden z nejlepších fotbalistů české historie hrál až do Eura 1996 za Spartu. Na evropském šampionátu se ale ukázal ve velmi dobrém světle a nebylo překvapením, že se o něj začaly zajímat přední evropské kluby. Nakonec uspělo Lazio Řím, kam jej přivedl trenér Zdeněk Zeman. Nedvědův přestup se tehdy kvůli košickým majitelům nerodil vůbec lehce. Do Itálie však nakonec zamířil, v Laziu si vybudoval velké jméno a v roce 2001 odešel do Juventusu Turín. Foto: Profimedia.cz

Petr Čech – 140 mil. korun (Sparta – Rennes) Jeden z nejlepších gólmanů posledních let chytal od roku 2004 v Chelsea, odkud po jedenácti letech zamířil do Arsenalu, kde taky ukončil kariéru. Ještě než ale do Premier League odešel, stěhoval se ze Sparty do Rennes. Petr Čech a 4 další hráči, kteří nastartovali kariéru v Blšanech Z Francie tehdy na Letnou za gólmana, který zářil v Lize mistrů, dorazila pořádná suma peněz. Rennes pak Čechovi posloužilo jako „mezistanice“ před přestupem do Londýna. Foto: Profimedia.cz

Jan Šimůnek - 140,5 mil. korun (Sparta – Wolfsburg) Říkalo se o něm, že by měl být jednou z velkých reprezentačních postav budoucnosti. Jan Šimůnek byl tahounem reprezentace do 20 let, která na mistrovství světa 2007 vybojovala stříbrné medaile. Ihned se dostal do sestavy Sparty, brzy ale zmizel ve Wolfsburgu, se kterým získal titul. O své místo ale postupně i kvůli zranění přišel a velký potenciál tak nenaplnil. Naposledy působil v Maďarsku. Foto: Profimedia.cz

Karel Poborský – 143 mil. korun (Slavia – Manchester United) Dlouhou dobu byl nejdražším slávistickým přestupem všech dob odchod Karla Poborského. Sešívaným pomohl k titulu i postupu do semifinále Poháru UEFA, pak se stal jednou z hlavních hvězd Eura 1996, během kterého celý fotbalový svět obletěl jeho dloubák ze čtvrtfinálového zápasu s Portugalskem. Vlasatý záložník zaujal řadu evropských velkoklubů, vítězně z bitvy o jeho podpis vyšel Manchester United. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Řepka – 149 mil. korun (Sparta – Fiorentina) Téměř 150 milionů korun dostala v roce 1998 pražská Sparta, která vyslala do Fiorentiny tehdejšího reprezentačního stopera Tomáše Řepku. Tomu se na Apeninském poloostrově dařilo a zahrál si i Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Petr Jiráček – 150 mil. korun (Plzeň – Wolfsburg) Vylétl jako kometa, stal se hvězdou Plzně, jejím tahounem v Lize mistrů, propracoval se do reprezentace a na konci roku 2011 podepsal kontrakt s německým Wolfsburgem, kam si jej vyžádal Felix Magath. Jiráček své angažmá začal velmi dobře, později ale o místo v základní sestavě přišel. Po návratu domů zakotvil ve Spartě, hrál také za Jablonec nebo Zlín a nyní je v druholigovém Prostějově. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kalas - 150 mil. korun (Olomouc – Chelsea) V nejvyšší soutěži debutoval v 16 letech, 11 měsících a 20 dnech. Krátce na to podepsal smlouvu s Chelsea, které patřil až do léta roku 2019. V prvním týmu však dostal minimum šancí, a tak chodil po hostováních. Nyní je hráčem a oporou Bristolu. Foto: Profimedia.cz

Michael Krmenčík - 150 mil. korun (Plzeň - Bruggy) O jeho přestupu se mluvilo déle a nakonec k němu taky došlo. Michael Krmenčík v zimě roku 2020 opustil Plzeň a zamířil do Brugg, jeho belgická mise mu ale vůbec nevyšla. Bruggy jej poté půjčily do řecké Soluně a letos hostuje ve Slavii, jenže ani v Edenu se nedokázal prosadit. Co s ním bude dál? Foto: Profimedia.cz

David Zima - 150 mil. korun (Slavia – Turín) Když do Slavie přicházel v polovině sezony 2019/20 z Olomouce, měl na kontě jen dva ligové starty. V Edenu ale mladý stoper rychle vyzrál, zabydlel se v základní sestavě, dostal se do národního týmu a v létě přestoupil do italského Turína. Ten za něj zaplatil 150 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Coufal - 160 mil. korun (Slavia – West Ham) Sezonu 2020/21 začal ještě ve Slavii, na začátku října ale odešel o kus dál. Vladimír Coufal zaujal anglický West Ham, který za něj sešívaným zaplatil 160 milionů korun. Loňský ročník měl pravý reprezentační bek parádní a v Premier League si udělal skvělé jméno. Letos jej však trápí zdravotní problémy, které měly za následek i slabší výkony v některých zápasech. Foto: Profimedia.cz

Martin Dúbravka - 170 mil. korun (Sparta - Newcastle) Slovenský reprezentační gólman přišel v roce 2017 do Sparty zadarmo z Liberce. Tehdy se dělil o místo s Tomášem Koubkem, který však odešel do Rennes. V zimě se pak loučil i Martin Dúbravka, jenž zamířil do Newcastlu. Nejprve na hostování, které se poté změnilo na přestup. Třiatřicetiletý rodák ze Žiliny si v Premier League získal dobré jméno a v jednu dobu okolo něj kroužilo například Paris Saint-Germain. Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš – 189 mil. korun (Baník – Liverpool) Jeden z nejdražších ligových přestupů spadá do roku 2001. Tehdy poslal anglický Liverpool 189 milionů korun na ostravské Bazaly. Žádaným zbožím byl dvacetiletý ostravský kapitán Milan Baroš. Budoucí druhý nejlepší reprezentační střelec kvůli problémům s pracovním povolením v Baníku ještě půl roku zůstal a do Liverpoolu se vydal až v zimě. S týmem později vyhrál i Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Nicolae Stanciu - 200 mil. korun (Sparta - Al Ahlí) Když rumunský reprezentační záložník přicházel na začátku roku 2018 do Sparty, stal se nejdražším ligovým hráčem všech dob. Jenže po roce Letnou opustil a za 200 milionů korun odešel do Saúdské Arábie. V Al Ahlí ale nebyl moc spokojený a vrátil se do Prahy. Letnou však vyměnil za slávistický Eden, kde se stal velkou oporou. Od zimy je v Číně. Foto: Profimedia.cz

Bořek Dočkal - 230 mil. korun (Sparta – Henan) Ve Spartě plnil klíčovou roli, takové nabídce ale nešlo odolat. Bořek Dočkal si na začátku roku 2017 zabalil kufry a odešel do čínského Henanu, který za něj zaplatil astronomických 230 milionů korun. Reprezentační záložník ale v Číně nebyl příliš spokojený, v lize odehrál 23 zápasů, ve kterých dal čtyři góly a přidal pět nahrávek. Po roce se dohodl na hostování ve Philadelphii a pak se vrátil na Letnou. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Sima - 230 mil. korun (Slavia – Brighton) V loňské sezoně vylétl jako uragán. Na startu ročníku jej nikdo neznal, Abdallah Sima ale začal dávat góly na domácí scéně i v pohárové Evropě, dostal se do senegalské reprezentace a rázem byl největší hvězdou ligy. Spekulovalo se o odchodu do Manchesteru United, PSG a dalších slavných celků, dvacetiletý Sima ale nakonec zamířil do anglického Brightonu, který jej obratem poslal hostovat do Stoke. Za to vinou zranění odehrál jen čtyři zápasy, na kontě má ale čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

Alex Král - 310 mil. korun (Slavia - Spartak Moskva) Slávistický odchovanec působil v Teplicích, odkud se vrátil do Edenu. Měl být sázkou do budoucna, rychle si ale vybojoval místo v sestavě, zářil v Evropské lize a dostal se i do reprezentace. Svými výkony zaujal i zahraniční kluby a nakonec se dohodl na přestupu do Ruska. Spartak Moskva za něj zaplatil 310 milionů korun a udělal z něj tehdy druhého nejdražšího ligového hráče v historii. Nyní je Alex Král na hostování ve West Hamu, moc prostoru ale nedostává. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Rosický – 504 mil. korun (Sparta – Dortmund) Dražší přestup česká liga dlouho nezažila. Jasnou jedničkou tohoto žebříčku byl řadu let Tomáš Rosický, za kterého v lednu roku 2001 zaplatila Borussia Dortmund Spartě 449 milionů korun. Rosický v Německu zářil, získal si přezdívku „Malý Mozart“ a díky postupu do Ligy mistrů získal pro letenskou kasu další balík peněz. Celková částka za jeho přestup se vyšplhala až na hodnotu 504 milionů korun. Foto: Profimedia.cz