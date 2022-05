Připomeňte si 9 ligových gólů Tomáše Rosického. Všechny dal na Letné, pokořil i Petra Čecha

Sparta – Slovan Liberec - 2 góly (4:1)

V ročníku 2000/01 se Tomáš Rosický poprvé brankově prosadil v 11. kole, znovu to bylo na domácí půdě a opět se trefil dvakrát. Tentokrát to schytal Liberec. Rosický nejprve otevřel v 11. minutě skóre, které navýšil Marek Kincl. Hosté ale do poločasu zásluhou Jiřího Štajnera snížili a zadělali na drama. To v 87. minutě rozsekl právě Rosický.

Foto: Profimedia.cz