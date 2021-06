Připomeňte si 7 zásadních výher nad Finy na velkých turnajích. Přidají dnes Češi další?

Na zlatou naganskou jízdu se nedá zapomenout. Celé to odstartovalo úspěšným vstupem do turnaje, který Hlinkova parta zahájila s Finskem. Až do poloviny zápasu se hrálo bez branek, pak se ale trefil Pavel Patera a Češi byli na koni. Ve třetím dějství skórovali ještě Robert Reichel a Vladimír Růžička.

Podceňovaný tým nebyl na šampionátu v Německu favoritem. Nakonec ale s odřenýma ušima prošel do čtvrtfinále, přes které se probojoval až ke zlatým medailím. Ovšem čtvrtfinálová bitva s Finskem, to bylo pořádné drama.

MS 2015 (Česká republika): ČR - Finsko 5:3 (čtvrtfinále)

Je tomu už šest let, co čeští hokejisté v památném pražském čtvrtfinále udolali Finy. Skóre brzy otevřel Jan Kovář, jenže Finsko ještě do přestávky srovnalo a ve druhé třetině se dostalo do vedení. Ovšem pak začal úřadovat Jaromír Jágr, jenž nejprve dával na 2:2 a poté i na 4:3 pro český tým. V úplném závěru se pak trefil ještě Vladimír Sobotka a český tým prošel do semifinále.

Foto: Profimedia.cz