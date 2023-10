Připomeňte si 3 životní přestupy Karla Poborského. Dohromady stál přes 400 milionů korun

Následně zářil na Euru v Anglii, ve čtvrtfinále dal legendární dloubák Portugalcům a poté zamířil do Manchesteru United. Anglický velkoklub za něho zaplatil více než 140 milionů korun.

První velký přestup Karla Poborského. Přes České Budějovice a Žižkov se dostal až do Slavie, kde jeho hvězda vylétla rychle vzhůru. V sezoně 1995/96 pomohl Slavii k titulu a byl jedním ze strůjců parádní jízdy Pohárem UEFA, ve kterém „sešívaní“ došli až do semifinále.

V Portugalsku se herně zvedl a v roce 1999 byl dokonce vyhlášen nejoblíbenějším hráčem ligy. Během 99 zápasů dal 16 branek a po třech letech odešel do Lazia Řím.

Karel Poborský vydržel na Old Trafford rok a půl, během něhož odehrál 37 zápasů a dal v nich pět branek. Pevné místo v sestavě, o které válčil s Davidem Beckhamem, ale nezískal, a tak v prosinci roku 1997 odešel do Benfiky Lisabon. V Manchesteru měl ještě platnou smlouvu a Sir Alex Ferguson na něm nechtěl prodělat. I proto za něj portugalský klub zaplatil skoro 170 milionů korun.

Benfica Lisabon – Lazio Řím (cca 92,5 milionů korun)

Poborský měl v Benfice dobrou pozici, jenže poté si nepadl do oka s trenérem Oliveirou a rozhodl se, že neprodlouží smlouvu. A tak na začátku roku 2001 zamířil do Lazia Řím, které za něho zaplatilo více než 90 milionů korun. V Itálii vydržel rok a půl, spekulovalo se o zájmu AC Milán či Juventusu, kam už předtím z Lazia odešel Pavel Nedvěd, Poborský se ale v roce 2002 vrátil do Sparty.

Foto: Profimedia.cz