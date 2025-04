Připojí se k reprezentaci? 5 hráčů Sparty, kteří mohou bojovat o mistrovství světa

Chtěli zlato, do finále extraligy ale hokejisté Sparty neprošli. Pojedou teď někteří hráči pražského celku na mistrovství světa? Šanci by určitě mohl dostat brankář Josef Kořenář nebo dva obránci – loňští světoví šampioni Jakub Krejčík a Michal Kempný. O nominaci na šampionát by mohlo zabojovat i pět útočníků Sparty. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.