Přijde změna? Podívejte se, kdo u reprezentace (ne)může nahradit trenéra Šilhavého

Na EURU dovedl tým mezi nejlepší osmičku, na mistrovství světa se ale česká reprezentace pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého nepodívá. Už brzy se tak může na lavičku národního týmu postavit nový kouč. Kdo by to mohl být? Podívejte se.

Ivan Hašek

Někteří o tom mluví už jako o hotové věci. Jaroslav Šilhavý má u reprezentace skončit a místo něj má na lavičku usednout bývalý svazový šéf a taky krátkodobý kouč Ivan Hašek.

Osmapadesátiletý trenér působí už několik let na v zahraničí a v současné době je trenérem reprezentace Libanonu. Kdyby se mu však ozvali z České republiky, neváhal by. Jak přiznal v jednom z rozhovorů, vést český národní tým, to by pro něj bylo vrcholem kariéry.

Foto: Profimedia.cz