Přijde Slavia o hvězdy? 5 klíčových hráčů, kteří brzy mohou odejít do zahraničí

Slavia už se s pár hráči rozloučila, dosud ale nepřišla o žádnou ze svých opor. To by se však už brzy mohlo změnit - zahraniční kluby totiž krouží okolo pěti klíčových hráčů sešívané družiny. Kteří to jsou? A kdo je láká? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Ondřej Kolář O jeho přestupu do zahraničí se spekuluje už dlouho, Slavia svou oporu ale pokaždé udržela. Zvládne to však i tentokrát? Ondřej Kolář se vyhrabal z hrůzostrašného zranění z utkání s Rangers a znovu se vrátil do parádní formy. Na EURO sice nejel, aby nabral síly na novou sezonu, zahraniční kluby o něm ale velmi dobře ví. Teď je navíc jeho odchod ještě o něco více reálný - sešívaní totiž získají Aleše Mandouse z Olomouce, jenž by Koláře mohl nahradit. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Sima Ještě před rokem jej téměř nikdo neznal, teď je z něj ale jeden z nejžádanějších hráčů celé ligy. Abdallah Sima letos zářil a vysloužil si zájem prestižních evropských velkoklubů. Dvacetiletý klenot ze Senegalu údajně lákal Arsenal, Manchester United, Juventus nebo PSG. Bude překvapením, pokud v Edenu rozehraje i další sezonu. Foto: Profimedia.cz

Peter Olayinka Pětadvacetiletý nigerijský křídelník má za sebou třetí sezonu ve Slavii, se kterou získal tři tituly. Peter Olayinka patří ke klíčovým hráčům sešívané družiny, tu možná ale už brzy opustí. Pravidelně se debatuje o jeho možném odchodu, ke kterému by letos mohlo dojít. O nabídky totiž produktivní Afričan nouzi nemá. Foto: Profimedia.cz

Nicolae Stanciu Jeho odchod by byl pro Slavii velkou ztrátou, zdá se ale, že k němu může dojít. Nicolae Stanciu byl jednou nohou z Edenu pryč už v zimě, nakonec ale ve Slavii zůstal a odehrál parádní jaro. Nyní se o něj zajímají v arabském světě, ale také turecký Galatasaray, který za něj nabízí více než sto milionů korun. Trenér Trpišovský rumunského záložníka pustit nechce, Stancia ale prý odchod do Istanbulu láká. Foto: Profimedia.cz