Přijde jejich čas? 4 zahraniční fotbalisté, kteří bojují o prvoligovou šanci v B týmu Slavie

Vzpomínáte na Senegalce Abdallaha Simu? Senegalskému mladíkovi stačilo pouhých šest zápasů v dresu slávistického béčka, aby si řekl o pozvánku do prvního celku sešívaných, v němž pak exceloval a vysloužil si přestup do zahraničí. V jeho stopách jdou nyní další zahraniční hráči. Aktuálně najdeme v kádru juniorky Slavie čtyři cizince, kteří bojují o svou budoucnost v Edenu. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 Aleks Božev (Bulharsko) – 19 let Na konci ledna se manažeři Slavie dohodli s bulharským klubem CSKA 1948 na přestupu devatenáctiletého brankáře Alekse Boževa. Byla to reakce na odchod gólmana Antonína Kinského Tottenhamu a sázka na budoucnost. Než zamířil do Edenu zvládl člen všech bulharských reprezentačních mládežnických výběrů od sedmnáctky do jednadvacítky odchytat v aktuálním ročníku jedenáct střetnutí ve druhé nejvyšší bulharské lize, v nichž udržel třikrát čisté konto. V pražském klubu podepsal smlouvu do roku 2029, zatím však neodchytal v dresu Slavie ani jedno utkání. Foto: SK Slavia Praha

Pokračování 3 / 5 Emmanuel Fully (Libérie) – 19 let Devatenáctiletý levý obránce Emmanuel Fully sice není kmenovým hráčem Slavie, ale v B týmu bojuje o svou budoucnost v Edenu. Do Prahy přišel na konci zimního přestupního termínu na hostování do konce roku z klubu Watanga FC, součástí dohody je ale také opce na jeho případný přestup. Od příchodu do České republiky stihl Fully odehrát šest druholigových utkání a pokaždé byl členem základní sestavy. Jeho šance na setrvání v dresu Slavie i po skončení hostování vypadají poměrně nadějně. Foto: SK Slavia Praha

Pokračování 4 / 5 Vladimir Perišič (Černá Hora) – 20 let Dvacetiletý útočník Vladimir Perišič by jednou mohl být platným hráčem prvního týmu Slavie. Reprezentant z mládežnických výběrů Černé Hory přišel do Edenu loni v září s klubu Budoucnost Podgorica za necelých deset milionů korun a byl zařazen do rezervního druholigového celku. Mladý talent, který na začátku sezony odehrál ještě v dresu Podgorice čtyři zápasy v kvalifikaci o postup do Konferenční ligy, ve kterých dal dva góly, má v české druhé nejvyšší soutěži zatím na kontě devět startů a tři přesné trefy. V pražském klubu mu vyprší stávající kontrakt až v roce 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Bolu Ogungbayi (Nigérie) – 20 let Nigerijský forvard Bolu Ogungbayi přišel do Slavie v létě roku 2022. Nejprve nastupoval za tým do 19 let a v sedmi zápasech vstřelil deset branek. V sezoně 2022/23 zasáhl také do utkání mládežnické Ligy mistrů proti Genku. Od předloňského léta patří do rezervního týmu. Když šustily velké prachy. 8 stoperů, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí za největší balík peněz V letním přípravném období před ročníkem 2023/24 absolvoval soustředění s A mužstvem, trenérům se zalíbil a dočkal se i šance v nejvyšší soutěži. Debut v prvním týmu si odbyl v předkole Evropské ligy proti Luhansku, v němž si připsal asistenci na druhý gól Slavie, který vstřelil Lukáš Masopust. Ligovou premiérou pro něj byl souboj s Karvinou. V Edenu zřejmě vytušili, že by se z dvacetiletého mladíka mohl jednou stát cenný hráč, takže neváhali a nabídli mu k podpisu novou smlouvu, která je platná do konce ročníku 2027/28. Bohužel, talentovaný hráč měl smůlu a téměř celý rok 2024 promarodil s natrženým křížovým vazem. V aktuálním ročníku naskočil během jara jen epizodně jako náhradník do dvou utkání. Foto: Profimedia.cz