Přijde jejich čas? 3 zahraniční fotbalisté, kteří jsou na soupisce B týmu Slavie

Vzpomínáte na Senegalce Abdallaha Simu? Senegalskému mladíkovi stačilo pouhých šest zápasů v dresu slávistického béčka, aby si řekl o pozvánku do prvního celku sešívaných, v němž pak exceloval a vysloužil si přestup do zahraničí. V jeho stopách jdou nyní další zahraniční hráči. Aktuálně najdeme v kádru juniorky Slavie tři cizince, kteří bojují o svou budoucnost v Edenu.

Olanrewaju Abdulazeez Kazeem – 19 let (Nigérie)

V sešívaném dresu se dosud objevilo pět nigerijských fotbalistů a dva jej oblékají i na jaře v aktuální sezoně. Jedním je obránce Igoh Ogbu, který do Edenu přišel v lednu z norského Lilleströmu, tím druhým Peter Olayinka, jedna z opor týmu. V lednu Slavii opustili dva jejich krajané Moses Usor zamířil na hostování do rakouského Lince a Yira Sor přestoupil do belgického Genku. V jejich stopách by jednou mohl jít teprve devatenáctiletý Olanrewaju Abdulazeez Kazeem, který je momentálně na soupisce B týmu Slavie, ale dosud působil pouze v nejvyšší dorostenecké soutěži.

Mohammed Al-Rashdi – 20 let (Saúdská Arábie)

Loni v únoru získala Slavia ze saúdskoarabského klubu Ohod Al-Medina subtilního středního záložníka Mohammeda Al-Rashdiho, který podepsal v Edenu smlouvou do konce sezony 2022/23. S jeho budoucností v pražském klubu to ale nevypadá nijak růžově. V aktuálním ročníku se objevil pouze ve třech zápasech B týmu, kdy jako střídající hráč vždy naskočil do hry jen na poslední minuty.

Ebrima Singhateh – 19 let (Gambie)

V dresu prvního týmu Slavie se dosud nikdy nepředstavil žádný zástupce Gambie. V blízké budoucnosti by se to ale snad mohlo změnit zásluhou Ebrimy Singhateha. Tři jeho krajané se už v české nejvyšší soutěži objevili. Aktuálně působí v Mladé Boleslavi Lamin Jawo a v Baníku Ostrava Muhammed Sanneh.

Singhateh se do Prahy dostal loni v létě z estonského klubu Paide, se kterým vybojoval vítězství v tamní pohárové soutěži. V Edenu podepsal smlouvu až do roku 2027, je tudíž zřejmé, že od něho kluboví manažeři hodně očekávají. V aktuálním ročníku působí sice v B týmu ve druhé lize, ale zasáhl do šesti utkání v kvalifikaci Konferenční ligy, ve kterých dal dvě branky do sítě Dinama Tbilisi. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na 200 tisíc eur.

Foto: slavia.cz